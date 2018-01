No todo fue obediencia debida en el oficialismo luego de que se tomara la decisión de desplazar a los familiares directos de los ministros de la administración pública. Mientras en el ámbito nacional comenzaron las renuncias, en la provincia se escuchó el primer pero. La hija del ministro de Producción bonaerense, Jacinta de la Torre, cuestionó en duros terminos la medida, que será replicada en el distrito.

"Voy a formar un sindicato de familiares de políticos", expresó en Twitter la joven de 23 años, que se desempeña como secretaria privada del ex intendente de San Miguel. Tras insistir con una oleada de mensajes contrarios a la politica impulsada por el Poder Ejecutivo, la funcionaria borró sus comentarios de la red social y pidió no ser tomada en serio.

"En el afán de querer diferenciarse de los K hacen cada boludes. Dios mio", sostuvo De la Torre citando una parte del mensaje presidencial que anunció las medidas. Tras eliminar los mensajes, publicó: "Se me calman un toque todos. No twitteo cosas importantes así que no me sigan. Generalmente pongo frases de amor y esas boludeces de una chica de 23 años. Besis".