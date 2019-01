A la par que instaló el espacio Alternativa Federal en el escenario electoral, el operativo clamor para instalar la postulación de Roberto Lavagna generó la reacción de los aspirantes "naturales" del espacio. El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, salió a confirmar su candidatura presidencial, mientras que el gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, dijo que espera al ex ministro de Economía en las primarias.

Massa empezó por rechazar la alternativa de presentarse para gobernador bonaerense en el marcho de un acuerdo con el kirchnerismo y aprovecho para ratificar sus aspiraciones de competir por la Rosada, pese a lo cual volvió a dejar abierta la amplitud del frente al que representaría. "Los límites no los impongo yo, los impone la gente", sostuvo en una entrevista a Infobae.

En la visión del ex intendente de Tigre, incluyendo las chances de Lavagna "primero (corresponde) el gran acuerdo, después las candidaturas. Depende mucho de la vocación de cada uno, las ganas, el tiempo, la edad, el momento que cada uno vive en términos familiares, profesionales".

Si bien no confirmó si el economista va a formar o no parte de su equipo de campaña, destacó que se junta cada quince días con él y lo consideró "es el faro más importante que tienen aquellos que creen" en el "desarrollo y el crecimiento" del país.

El ex diputado nacional aseguró que tiene "una relación no sólo política sino personal, casi familiar" con Lavagna, aunque evitó referirse a una posible interna entre ambos por la Presidencia.

"Las candidaturas, cuando venga el momento de definir candidaturas, las definiremos. Pero lo más importante que está haciendo es ayudarnos a mostrar que en la Argentina hay alternativas, que podemos ir para adelante", señaló al respecto.

"Yo sé lo que va a hacer Roberto. Pero no voy a ser yo quién lo diga. Tengo la obligación ética y profesional de respetarle a Roberto la decisión de que él diga lo que va a hacer. Yo digo lo que voy a hacer yo", agregó Massa.

Urtubey, en tanto, le marcó límites a Lavagna al rechazar una candidatura de consenso del ex ministro por ese espacio político. "Nuestro espacio se construyó con una lógica distinta a la de las candidaturas por acuerdo. Para construir de esa manera están el macrismo y el kirchnerismo", advirtió Urtubey, quien enseguida agregó: "Todos los candidatos de Alternativa Federal tenemos que participar de las PASO y de ahí va a salir el candidato para la general".

Para el salteño, "estaría bueno que Lavagna pueda participar" ya que "cuanto más amplitud y propuestas tenga nuestro espacio, mejor, porque va a tener más potencia electoral".

Consultado sobre si le preocupa que Massa no conteste con un no rotundo cuando le preguntan acerca de la posibilidad de confluir con el kirchnerismo, Urtubey sostuvo que "son matices" pero aclaró que están en una misma sintonía política.

"No me preocupa, son matices. Pero nosotros creemos que si somos parte del kirchnerismo o del macrismo dejamos de ser una alternativa y no tendría razón de ser nuestra existencia", cerró en declaraciones a La Nación.