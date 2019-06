En un día lluvioso y gris, Alberto Fernández madrugó y convirtió al tema "All Together Now" (Todos juntos ahora) de Los Beatles en la cortina principal de su campaña presidencial. El candidato a presidente por Frente de Todos publicó en su red social de Twitter un video de la banda inglesa y lo relacionó con el nombre del nuevo frente electoral: " Frente de Todos"

Con el nuevo posteo, el funcionario se diferencia de las tradicionales campañas electorales del justicialismo quienes acostumbran entonar la marcha peronista y buscó en la mítica banda liderada por John Lennon un inesperado aliado electoral.

Historia de la canción

"All together now" fue una de las pocas canciones que no fue escrita en su totalidad por la dupla John Lennon y Paul McCartney, sino que es esencialmente atribuida a McCartney. La canción estaba principalmente dirigida a niños, por eso el resultado fue muy similar a las canciones que cantan las niñas y niños que juegan en la escuela saltando la cuerda.