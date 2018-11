El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, destaca con énfasis las negociaciones para poder sancionar el Presupuesto, a pesar de que el Gobierno no tiene mayoría en ninguna de las dos Cámaras. Fue uno de los protagonistas de las gestiones con los gobernadores y con dirigentes del justicialismo que aceptaron acercar posiciones con el oficialismo y facilitaron la aprobación de la ley. “Fue un trabajo artesanal de muchos meses, de búsqueda de consensos. Cambiemos es un gobierno de minoría parlamentaria y requiere del acompañamiento de al menos una parte de la oposición para sacar cualquier ley. Eso lo trabajamos con los gobernadores, y luego con diputados y senadores”, señala. Defiende el contenido, además de la forma, aunque evita cuidadosamente utilizar la palabra ajuste y endeudamiento: “Por primera vez tenemos un Presupuesto con equilibrio. Además es importante la señal de cara al mercado y a la economía de que no solamente el Presidente y su equipo entienden que Argentina debe dejar atrás 70 años de déficit y buscar financiamiento, sino una parte fundamental de los que tenemos responsabilidad pública”. En una entrevista con Crónica y BAE Negocios analizó la relación con el peronismo y las cuentas pendientes del Gobierno.

“Quiero destacar el rol del jefe de bloque de la oposición, que es Miguel Pichetto, y su contribución a la gobernabilidad. Se entiende que somos un gobierno de minorías, con cinco gobernadores sobre 24. Y la gobernabilidad nos la tiene que dar la parte de la oposición que quiere que al país le vaya bien. Está claro quiénes queremos que a Argentina le vaya bien, y quiénes creen que le puede ir mejor a ellos si le va mal al país. Y Pichetto está claramente en el primer grupo.

—¿Qué sector es el que quiere que al país le vaya mal?

—Hay un grupo que ha puesto siempre palos en la rueda, una parte de la oposición nunca se sentó a dialogar con nosotros.

—Todos coinciden en que el proyecto es malo y parte de un ajuste

—La gobernabilidad no pasa por estar de acuerdo en todas las políticas sino por entender que hay que darle al Ejecutivo ciertas herramientas mínimas para llevar adelante la administración, y colaborar para que el proyecto sea mejor.

—Hay preocupación sobre lo que pasará en la obra pública, ¿se va a paralizar?

—El Presupuesto garantiza que se terminen. Hay miles de obras en marcha, casi una obra en cada pueblo del país y todas se van a terminar; y eso es muy importante, porque además de cambiarle la vida a la gente, dan trabajo a 430.000 obreros de la construcción.

—El Gobierno fue cambiando las metas: primero combatir a la inflación, el año siguiente fue retomar el crecimiento, después la estabilidad perdida y el año próximo bajar el déficit. ¿Cómo se explica esto sin haber solucionado los otros temas?

—Las metas son las mismas, crecer y bajar la inflación. Y generar empleo. Las condiciones cambian. Ahora enfrentamos la crisis financiaria y cambiara tras el shock que recibió el país, y tuvimos que dedicarnos a ordenar y salir de ese escenario, relegando otras cuestiones importantes como el crecimiento. Ahora la clave es retomar esa senda lo más rápido posible.

—¿Y no perdieron credibilidad con tantos cambios?

—De alguna manera pusimos la vara demasiado alta al principio. Se pensó que íbamos a poder resolver problemas que fueron más difíciles. No debemos volver a poner la vara tan alta y cometer el mismo error. No haber alcanzado esas metas generaron frustración y pérdida de confianza, que tenemos que recuperar. Si en los próximos meses la inflación baja y retomamos el crecimiento, recuperaremos esa confianza.

La salida de Emilio Monzó

“Emilio anunció que no quería seguir en este rol (presidente de la Cámara de Diputados) cuatro años más. Y que iba a estar siempre del lado del Presidente. Hoy ninguno de los que tenemos responsabilidades debemos que pensar en un cargo para el futuro. La gente no la está pasando bien, necesita que demos respuestas y no pensar en qué va a ser de nuestras vidas”.

Cambios de Gabinete

“Los gabinetes son dinámicos, y son decisiones que toma el Presidente. En principio no, pero siempre puede haber algún que otro cambio. Los ministros son fusibles del Presidente, que pueden cambiar sin alterar el rumbo del Gobierno”. (El jueves pasado Jorge Triaca anunció su retiro del Gabinete)

El peronismo

“Ojalá la oposición se pueda organizar, sobre todo si es para compartir valores republicanos y democráticos. Que haya un peronismo con el que se pueda discutir cuestiones básicas de políticas de Estado. Todo lo que podamos hacer desde el oficialismo, debemos hacerlo para que el peronismo se pueda organizar así. Sería bueno para el país tener una oposición seria y republicana”.