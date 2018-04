La arremetida de la oposición en la Cámara de Diputados contra la política tarifaria del Gobierno nacional se repetirá hoy, aunque el número para alcanzar el quórum y habilitar la discusión genera expectativas tanto en las filas oficialistas como en las distintas bancadas de peronistas, que buscan, al menos, sacudir a la alianza Cambiemos.

Si los sectores opositores alcanzan sentar a 129 diputados,-algo que no lograron la semana pasada- hasta ayer era una incógnita que se develará a último momento cuando comience a sonar la chicharra en el recinto.

"Existen presiones a los gobernadores para que sus legisladores no se sienten, pero solo mañana (por hoy) se verá si esas presiones, que vienen de parte del Gobierno, se traducen en ausencias en el recinto", señalaron fuentes legislativas del peronismo, en donde, a pesar de los apremios, confían en que lograrán hacer abrir el debate.

En el massimo, en tanto, aseguran que lograrán reunir a los 20 legisladores que integran el bloque que comanda Graciela Camaño, con una ausencia con aviso, la de Facundo Moyano que se encuentra de licencia.

En el Frente para la Victoria, que comanda Agustín Rossi, en tanto, también confían en que reunirán a casi la totalidad de la tropa. "Las ausencias que tuvimos la semana pasada fueron todas justificadas y mañana (por hoy) estarán presentes", señalaron desde ese espacio.

Por lo pronto, Alfredo Olmedo, el diputado que se llevó el protagonismo la semana pasada, después de levantase y dejar sin quórum la sesión, aseguró que estará presente. "Espero que vengan a dar quórum los que piden la sesión. La semana pasada 12 diputados no vinieron a trabajar", dijo el salteño y advirtió que si se cumple el horario reglamentario y no hay quórum, se retirará del recinto. "Yo cumplo horario. La sesión es a las 11, si 11.30 no están, yo me voy", afirmó el hombre de la campera amarilla.

Cambiemos, por su parte, aplicará la misma estrategia que el miércoles pasado. Esperará detrás de los cortinados a que los distintos sectores opositores logren obtener quorum, en ese caso ocuparán sus bancas para frenar la aprobación de cualquier proyecto.

"Al momento que logren sentar al diputado número 129, allí estaremos, pero vamos a asegurar la presencias de todos nuestros legisladores para que no consigan los dos tercios y no habrá forma de que aprueben nada", esgrimían desde Cambiemos, en donde esperan se devele la incógnita numérica para accionar.