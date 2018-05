La oposición en la Cámara de Diputados logró ayer dar un paso más contra la política tarifaria del Gobierno. Los legisladores volvieron a debatir el esquema tarifario de Cambiemos en el seno de la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el macrista Luciano Laspina donde la iniciativa, impulsada por el bloque Justicialista y el Frente Renovador, consiguió reunir 22 firmas, mientras que Cambiemos sumó 23.

De todas maneras, el texto, que apunta a establecer "tarifas razonables" en las boletas de los servicios públicos ya cuenta con dictamen de las comisiones de Obras Públicas y Defensa del Consumidor, con lo que quedó habilitado para ser debatido en el recinto la semana próxima. Con una ventaja: esta vez los bloques opositores no necesitarán alcanzar los dos tercios, sino que podrán aprobar el texto con mayoría simple. Con ese objetivo, volverán a pedir una sesión especial para la próxima semana.

Diego Bossio, uno de los autores del proyecto, se defendió de las críticas oficialistas. "Nosotros no estamos poniendo en juego el déficit fiscal. No estamos en contra de que las cuentas vayan un orden, que estén equilibradas. Lo que estamos discutiendo es si es sustentable la economía de las familias con estas tarifas", señaló el diputado, que apuntó a las ganancias empresarias: "Todas aumentaron las ganancias, en miles de millones".

"Nosotros tenemos la obligación de ponernos del lado del usuario, de las pymes; no vamos a permitir que nos traten de irracionales, no está acá en juego la gobernabilidad", remarcó el ex titular de la Anses.

Por su parte, Marco Lavagna, del Frente Renovador, también involucrado en la elaboración del proyecto, advirtió sobre un correo electrónico que, según dijo, fue enviado desde el Ministerio del Interior a los gobernadores, "asustándolos" con el costo fiscal que, según los cálculos del renovador, rondan los 7.000 millones anuales en total, de los cuales 3.500 millones irían sobre las provincias.

Regalo

En defensa de la postura oficialista se expresó el diputado Eduardo Amadeo: "Buena parte de lo que estamos sufriendo hoy ha sido el desastre que nos dejaron aquellos que regalaban energía para que la Argentina batiera récords en la venta de aires acondicionados, mientras del otro lado del alambre del country las madres seguían arrastrando las garrafas".

Amadeo defendió las políticas del gobierno para atenuar el impacto de las subas al remarcar "el proyecto de aplanar las tarifas -propuesto por la UCR- y "el análisis cuidado de las inversiones de las empresas", iniciativa de la CC.

La jefa del bloque del FR, Graciela Camaño, en tanto, calificó como "un "chiste" la propuesta del radicalismo y pidió al sector oficialista tener "un debate serio en el recinto". Luego, aseguró que su objetivo es que haya "gobernabilidad para el gobierno y solución para los argentinos que está viendo el futuro negro".

Mientras se desarrollaba el debate, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, hacia declaraciones en sintonía con el poder Central al argumentar que no es facultad del Congreso legislar sobre el esquema tarifario. Sin embargo, Martín Llaryora, hombre se suma confianza del mandatario en la Cámara baja, firmó, aunque en disidencia, el texto opositor.