A horas de que se inicie la sesión en Diputados, el presidente del Interbloque Cambiemos en Diputados, Mario Negri, ratificó este jueves que la oposición no dará quórum para la Ley de Solidaridad Social que impulsa el Gobierno, aunque aseguró que si el oficialismo logra iniciar la sesión, debatirá la norma "artículo por artículo".

Por su parte, Negri anunció en declaraciones a la prensa anterior a ingresar al Parlamento que "una vez que junten el quórum ingresaremos de nuevo y daremos debate artículo por artículo".

El legislador radical le reprochó al Frente de Todos que durante el gobierno de Mauricio Macri tampoco dio quórum para tratar sus proyectos y lo acusó de ir "a las atropelladas".

"No se puede venir a las atropelladas. Durante cuatro años no nos dieron quórum ni para un cumpleaños. Nosotros tampoco daremos quórum, pero si tienen el número podrán sacar la ley", consideró.



Asimismo, el diputado señaló que "hay un ajustazo que lo van a pagar los jubilados, pero no quieren decirlo. Deben actuar con sinceridad", además aseguró que "hay algunos artículos que queremos acompañar".