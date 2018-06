Tras los anuncios de recambio de los ministros Francisco "Pancho" Cabrera de Producción y Juan José Aranguren de Energía, anunciados el sábado por el Gobierno, varios dirigentes de dos de los principales espacios de la oposición, el Frente para la Victoria (FpV) y el Frente Renovador (FR), coincidieron en las últimas horas en pedir modificaciones "en el rumbo económico".

"Los cambios del gabinete son claros síntomas del deterioro de la gestión de gobierno de Mauricio Macri", dijo a través de su cuenta de Twitter, el titular del bloque de Diputados del FpV-PJ Agustín Rossi, quién advirtió que "no es una cuestión de nombres. El problema es la política económica. Macri apela al gatopardismo: cambiar algo, para que no cambie nada".

Para el diputado santafesino, quien el fin de semana recorrió las ciudades entrerrianas de Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú donde mantuvo encuentros con dirigentes locales, conversó con los vecinos, brindó charlas y participó de un encuentro con jóvenes militantes del peronismo, "los cambios del gabinete son claros síntomas del deterioro de la gestión de gobierno de Mauricio Macri".

Rossi anunció además que mañana su bancada presentará un pedido de sesión especial para que el acuerdo entre la Argentina y el Fondo "pase por el Congreso" y agregó que "nos quieren hacer creer que la vuelta" al organismo multilateral "es la única salida", cuando en realidad "es la peor".

"Los jugadores titulares son malos, pero el problema con el DT de Cambiemos es el esquema de juego", expresó por su parte a través de la misma red social, su compañera de bancada Cristina Alvarez Rodríguez, quien apelando a una metáfora futbolera, dijo que "con este rumbo económico, ahora se quedan sin la copa y en 2019 con la Argentina al borde del descenso".

En igual sintonía y a través de un comunicado, se expresó el diputado nacional por el Frente Renovador, Fernando Asencio, quién sostuvo que en el gobierno nacional "cambian los nombres y los socios, pero no las políticas", tras lo cual e imbuido en una onda mundialista, consideró que "el problema no son los jugadores" sino "el plan económico del técnico".

El dirigente que integra el espacio que lidera Sergio Massa, dijo además que se pueden "poner cinco delanteros pero si la pelota no llega al área" no habrá "gol en el arco de enfrente" y advirtió que "si no hay un cambio en el rumbo económico", será entonces como en "el juego de la silla, salen y entran y nada cambia".

"Me alegra la salida de Aranguren, pero si el presidente no revisa la política de tarifazo en los servicios y el plan económico y energético" será como un recambio: "un empleado que se va para que venga otro", sostuvo por el mismo bloque, la legisladora Cecilia Moreau, quien subrayó que "el problema es Macri y el modelo".