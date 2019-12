La oposición todavía no conoce el contenido de las leyes de Emergencia

En Diputados, la oposición está a la espera de conocer la letra de los proyectos de ley de Emergencia Económica, Sanitaria y Alimentaria para definir si acompañará al oficialismo en el recinto la semana próxima. En el interbloque de la alianza Juntos por el Cambio, las mayores dudas están centradas en la iniciativa que habilita al Poder Ejecutivo nacional a reasignar partidas presupuestarias y modificar alícuoltas de impuestos.

La incógnita en la Cámara Baja es más o menos la misma que dos días atrás, cuando el presidente Alberto Fernández brindó el discurso ante la Asamblea Legislativa y adelantó cuáles serán las prioridades de su gobierno y anunció algunos de los proyectos que enviaría al Parlamento. Si bien fuentes del bloque de Unidad Ciudadana aseguraron a BAE Negocios que las iniciativas de Emergencia Económica, Sanitaria y Alimentaria ingresarán a más tardar el lunes próximo para darles dictamen el martes y aprobarlas el miércoles, desde los bloques de PRO y la UCR señalaron que no saben "en qué consiste el texto" y que están dispuestos a "colaborar" pero aclararon que "analizarán cada ley". Mientras tanto, desde la bancada de la Coalición Cívica- ARI plantearon que "no se van a votar poderes especiales porque nunca se hizo" y se quejaron porque en la administración central "quieren tratar tres emergencias en dos días".

En el interbloque Federal la posición es similar a la de una parte de Juntos por el Cambio. "No tenemos postura porque no hemos visto el proyecto", dijeron desde el espacio que encabeza Eduardo Bucca.

El miércoles pasado el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el jefe de la bancada de Unidad Ciudadana, Máximo Kirchner, se reunieron con los presidentes de los bloques opositores para comunicarles que desde la Casa Rosada enviarían los proyectos de Emergencia Económica, Sanitaria y Alimentaria, sin embargo no les dieron mayores precisiones sobre el texto. Según fuentes parlamentarias, el lunes próximo habrá un encuentro entre la oposición y "los ministros de cada una de las áreas pertinentes" para brindar detalles de las iniciativas.

Los principales cuestionamientos de la oposición están vinculados a Ley de Emergencia Económica, que estuvo vigente entre enero del 2002 y diciembre del 2017, y permitía al Ejecutivo nacional reformular partidas del Presupuesto sin atenerse a las restricciones que dispone la ley de Administración Financiera, hacer reformas en el sistema cambiario, bancario, de tarifas y de los contratos con empresas concesionarias.

"Acá no hay tierra arrasada; hay una crisis que se profundizó, pero hay problemas estructurales que atraviesan al país desde hace muchos años. Para justificar las emergencias tiene que haber razones serias y profundas, como hubo en 2001, y acá no hubo 2001; estamos muy lejos de eso", subrayaron desde el bloque del radicalismo. Desde la Coalición Cívica ARI fueron más contundentes, al sostener a través de un comunicado que el bloque "no acompañará proyectos de ley de emergencia que otorguen al Poder Ejecutivo Nacional atribuciones excepcionales que vulneren la Constitución Nacional".

En Balcarce 50 hasta ayer por la noche mantenían un total hermetismo respecto a los proyectos, incluso al cierre de esta edición, Massa estaba reunido allí y todavía estaba en duda si Fernández convocaría a sesiones extraordinarias ayer mismo o lo haría recién hoy. Lo único seguro es que la Ley de Emergencia Económica le permitirá al presidente adecuar todas las partidas del Presupuesto 2019, que será prorrogado hasta marzo o abril, cuando se apruebe uno nuevo.