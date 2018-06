Un grupo de estudiantes fueron reprimidos anoche por la Policía de la Ciudad en la puerta del rectorado de la UBA. El episodio ocurrió cuando intentaban ingresar al lugar, como parte de una movilización para denunciar "fraude electoral del macrismo". Mientras denunciaban la violencia policial los estudiantes confirmaron que durante la jornada de hoy se movilizarán al Consejo Superior, en Viamonte 444.

El último sábado, en un congreso realizado en la Facultad de Odontología resultó electa por 66 votos la lista de un frente multipartidario armado para desplazar a la izquierda de la conducción. A pocos metros, en la sede de la FUBA, se reunieron 65 delegados que acreditaron ante un escribano su no asistencia. Denunciaron que no podía haber quórum, ya que el estatuto indica que para poder sesionar deben estar al menos 66 de los 130 representantes. "Cambiemos tomó como válidos a dos delegados que no lo eran para llevar adelante la elección y elegir nuevas autoridades", denunciaron los estudiantes agredidos por la Policía, acción que se difundió a través de un video tomado por uno de ellos durante el accionar de la fuerza de seguridad.