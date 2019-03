El ministro de Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, afirmó que se le propuso a los gremios docentes "una oferta superadora de la anterior" para mantener el diálogo con vistas a que las clases comiencen este miércoles. Pero al mismo tiempo advirtió que se descontarán los días a quienes hagan el paro convocado por los sindicatos desde el miércoles al viernes.

Sánchez Zinny afirmó que pese a la próxima medida de fuerza, están "todos trabajando para que las escuelas estén abiertas el 6 de marzo ya que 1.700.000 chicos comen en las escuelas y jardines" de la provincia.

"Nosotros le decimos a los gremios que sigamos discutiendo y dialogando sobre salario, aprendizaje, deserción escolar, pero no le quitemos oportunidades a los chicos de prepararse y de educarse al ir a la escuela", apuntó a la radio Mitre.

"Estamos buscando acercarnos a la postura de los gremios", explicó el ministro.

Dijo que el gobierno bonaerense hizo una primera oferta "en diciembre, que fue aceptada por todos los gremios no docentes de la provincia", mientras que la propuesta de la semana pasada a los docentes incluyó "un 5% de recomposición y un aumento en todos los salarios básicos de jornada simple".

"El año pasado nos juntados muchas veces con los líderes gremiales. Hubo una crisis económica y se hizo difícil para el estado provincias hacer una proyección. Por eso, este año, con mayor previsibilidad, hicimos una oferta para que no pierdan poder adquisitivo", comentó.

Ante el rechazo de los gremios docentes a la propuesta, recalcó que las autoridades bonaerenses "seguirán dialogando para buscar un acuerdo", aunque se les descontará "el día a los que paren".

"Hace décadas que no cumplimos el calendario escolar", se lamentó además Sánchez Zinny.

En materia educativa, la provincia de Buenos Aires "siempre aparece última en las estadísticas internacionales" y "en esa situación dejamos a los chicos que, frente al compañero que va a una escuela parroquial, sí tiene clase", subrayó.

"Casi el 40% de los chicos está en escuelas privadas y el 60% en públicas", recordó el funcionario, que por eso recalcó que deben ponerse todos de acuerdo "para cumplir el calendario escolar".

Desde Suteba, la secretaria general adjunta del gremio, María Laura Torre, ratificó el paro de 72 horas y sostuvo que al Gobierno "no le importa si los alumnos están o no adentro de las aulas".

Resaltó que la medida de fuerza se llevará a cabo "ante la confirmación de un Gobierno nacional que desconoce las leyes y que no ha convocado a paritaria nacional".

Además, criticó: "No cerramos la paritaria 2018", mientras argumentó: "Tenemos que cerrar primero la pérdida de poder adquisitivo de todos los docentes de ese año".

"No les importa si los alumnos están o no adentro de las aulas", fustigó Torre, quien aseguró: "Estoy convencida de que la sociedad está de este lado porque nosotros no mentimos".