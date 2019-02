Funcionarios del gobierno bonaerense y referentes de los sindicatos docentes mantendrán mañana la segunda reunión paritaria del año, en la que se presentará una nueva oferta salarial tendiente a destrabar el conflicto y que las clases puedan iniciarse el 6 de marzo próximo, como está previsto.

La convocatoria se realizó durante un encuentro realizado ayer en la ciudad de La Plata entre segundas líneas del gobierno de María Eugenia Vidal y de los gremios del sector, en el marco de la denominada “mesa técnica salarial”, en la que se sondearon alternativas para que luego ministros y líderes sindicales puedan alcanzar un acuerdo.

De esta forma, los ministros de Economía, Hernán Lacunza, y de Educación, Gabriel Sánchez Zinny, volverán a verse las caras con los referentes de los cinco gremios del Frente Docente Bonaerense ( Suteba, FEB, Sadop, Udocba y AMET).

Trascendió que el gobierno bonaerense podría incluir ese día un porcentaje de aumento para que los maestros recuperen parte de lo perdido el año anterior, tal como reclaman los líderes sindicales.

Hace dos semanas se había realizado el primer encuentro paritario del año en un clima de fuerte tensión y en la que hubo un cruce entre el ministro Lacunza, y el titular de uno de los gremios docentes, Miguel Ángel Díaz, quien encabeza el sindicato UDOCBA y buscaba filmar la reunión y transmitirla en vivo por las redes sociales.

Aquel día, tras un cuarto intermedio, los gremialistas rechazaron el ofrecimiento salarial de la gestión provincial, que implicaba aumentos automáticos durante todo 2019 en función de la inflación que mide el Indec pero no establecía ninguna compensación por la partidaria del 2018.

El titular del Suteba, Roberto Baradel, aseguró ayer que para alcanzar un acuerdo el Poder Ejecutivo “debe reconocer la pérdida de poder adquisitivo de 2018 y garantizar escuelas seguras en la provincia”.

El dirigente gremial sostuvo que la oferta salarial formulada por la gestión de Vidal para 2019, “en términos generales es lo que reclamamos nosotros porque aceptan la cláusula de actualización automática por inflación”. No obstante, resaltó que “el acuerdo tiene que ser integral: si no aceptan revisar lo que se perdió en 2018, no hay acuerdo”.