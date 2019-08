En el primer encuentro del ciclo de Almuerzos en Crónica, el tema que dominó la agenda fue la salud, lejos de las discusiones partidistas. Distintas personalidades del área de la salud dialogaron junto a las autoridades del Grupo Crónica, encabezadas por su CEO, Raúl Olmos, en una semana de altibajos económicos y políticos.

"La salud nunca figura en los primeros temas que se toman en los medios, está por debajo de otros intereses. Tener una mesa con gente que viene trabajando en esto y conoce los problemas a los que se tienen que enfrentar nos nutre a todos", expresó Sergio Cassinotti, titular de PAMI, y agregó: "Es un ejercicio que tenemos que seguir manteniendo y discutiendo aunque pensemos distinto".

Ante la crisis de estos días, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP)aseguró que hasta el momento se han venido manejando con tranquilidad, no hubo cortes de suministros y no han faltado medicamentos en las farmacias ni se han suspendido prestaciones. "Estamos trabajando diariamente para que esta disparada que tuvo el dólar estos últimos dos o tres días no nos afecte", expresó Cassinotti. "Hay un pedido expreso del Presidente sobre que estemos muy enfocados en resolver los problemas que pueda tener nuestra población de casi 5 millones de adultos mayores", agregó.

Por otro lado, Ignacio Brusco, médico neurólogo e investigador especialista en neurociencia, aseguró que el conflicto social produce estrés. "Pueden suceder problemáticas psicosociales muy graves que van desde discusiones hasta la interrupción en la familia, con patologías asociadas a las adicciones".

"La crisis económica afecta desde mucho lados. Primero, la falta de dinero para llegar a fin de mes afecta la dignidad y produce problemas familiares, depresión y conflictos sociales que redundan en patologías leves, moderadas y graves", explicó el médico y profesor titular de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires ( UBA).

Po su parte, Liliana González, médica psiquiatra y directora de la carrera de Especialidad en Psiquiatría de la ( UBA), aseguró: "Es necesario tener esperanza porque siempre que se entra en una situación crítica, lo importante es evaluar la resiliencia, la capacidad que uno tiene de salir con una propuesta superadora de aquello que nos ha lesionado o lastimado", y advirtió: "Es importante que la gente tenga las prioridades, todo lo básico, su salud, su alimentación, de alguna manera consolidado para que pueda salir adelante".

