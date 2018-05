Tras un acuerdo con los peronistas no kirchneristas que aportaron el quórum para el debate, el oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados la ley de Financiamiento Productivo, una proyecto que reclamaba el Poder Ejecutivo, clave para acceder a la calificación de mercado emergente. Cambiemos ganó con comodidad la votación por 159 afirmativos, 70 negativos y solo 4 abstenciones.El encargado de defender la incitaba oficialista fue el diputado macrista y titular de la comisión de Finanzas, Eduardo Amadeo, quien destacó que las pymes "generan el 70 por ciento del empleo en el país pero nunca tienen posibilidad de acceder al financiamiento en el mediano y menos en el largo plazo".

El proyecto quedó convertido en ley luego de varios frustrados intentos ya que se trataba de un debate que se venía postergando por la controversia en torno a la cuestión tarifas, tema que la oposición logró habilitar en otra sesión especial. La iniciativa había sido aprobada el año pasado por la Cámara baja pero recibió modificaciones en el Senado, finalmente avaladas ayer en el recinto. La ley busca apuntalar el desarrollo del mercado de capitales y a la vez potenciar el financiamiento de las pymes que hoy no tienen acceso al crédito.

Con ese fin, crea la factura de crédito electrónica para micropymes, de aceptación obligatoria a los 30 días de emitida, se utilizará como si fuera un cheque que podrá negociarse en los mercados autorizados por la CNV. La iniciativa incorpora además herramientas para que los bancos otorguen hipotecas por medio de la securitización, que se pueden vender en el mercado de capitales a instrumentos financieros y por ese motivo se crea la letra hipotecaria ajustada por el CER. Por otro lado, elimina la facultad que desde 2013 tiene la CNV de designar veedores con poder de veto en los directorios de las empresas. La voz cantante de rechazo la llevó el ex ministro de Economía Axel Kicillof, que aprovechó para cuestionar duramente el reciente anuncio de acuerdo con el FMI. "Nuestro bloque está viviendo estas horas con preocupación, estamos tan preocupados como toda la gente y todos los sectores, menos el Gobierno nacional que finge todo lo que puede diciendo que aquí no ha pasado nada", disparó el diputado del FPV. En esa línea, sostuvo que el equipo económico del gobierno es el "el mejor equipo en echarle la culpa a otro y no hacerse responsable de nada". "Lo que pasa hoy en la Argentina es pura y exclusiva responsabilidad de un mal plan económico, que ha sido además mal aplicado, con impericias, con problemas, con contradicciones, idas y vueltas, internas", subrayó.