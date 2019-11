La trasición está en pausa. La falta de contacto entre el actual y el próximo gobierno para coordinar el pase de mando fue confirmada por el entorno de Alberto Fernández, luego de que el presidente Mauricio Macri asegure que "no hay nada por ahora de la transición".

El coordinador de los equipos técnicos del presidente electo, Nicolás Trotta, aseguró que, a 20 días del cambio de gestión, "hay un intenso trabajo de los equipos de Alberto Fernández" y "están trabajando en el diagnostico de lo que van a asumir", pero "no hay mucha interacción con el gobierno saliente", planteó en diálogo con radio Futurock.

Sin embargo, aclaró que esta falta de diálogo guarda relación con las rispideces políticas. "La transición que vende el gobierno es otro de los escenarios que no tiene correlato con la realidad. No hay interacción con los interlocutores del gobierno por la complejidad de la coyuntura actual, hay posiciones encontradas en ciertos temas", explicó.

Ayer, Macri reconoció antes de entrar a la reunión de gabinete que “no hay nada por ahora de la transición”. Luego, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, lanzó: “Si no hay transición dejaremos los papeles arriba de la mesa”.

En otro orden de ideas, Trotta se refirió a la charla entre Fernández y la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva: "Todo diálogo con el FMI es positivo, desde el vamos hay un cambio de agenda y de postura. El Fondo es corresponsable de la situación del pais", subrayó. "Alberto no quiere bailar el vals con Lagarde como hacía Macri", agregó.

Por otra parte, adelantó que "Alberto va a volver a instalar la paritaria nacional docente" y destacó que hay un fuerte compromiso" de parte de los gremios con el gobierno del Frente de Todos.

También, reveló sobre su futuro rol dentro de la próxima gestión: "Alberto no me ofreció ninguna responsabilidad en particular, pero tengo la certeza que algún lugar voy a ocupar"