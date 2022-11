"Circulen, circulen". Esa indicación que dio la Policía a un grupo de mujeres con pañuelos blancos en 1977 fue el puntapié de una tradición que sigue viva y fuerte 45 años después: las rondas de los jueves en la Plaza de Mayo. Sin embargo, la próxima será especial. Las Madres de Plaza de Mayo despedirán a su cofundadora y líder Hebe de Bonafini, que falleció este domingo.

Madres de Plaza de Mayo convocó a la marcha número 2.328 con un sentido mensaje: "¡Hasta la victoria siempre, Hebe! Amor con amor se paga", y recordaron la cita de todas las semanas: jueves, 15.30. Una ronda por Hebe, que sin dudas seguirá presente en todas las que sigan.

¡Hasta la victoria siempre, Hebe!

Amor con amor se paga.

Jueves 24 de Noviembre 15.30hs. Marcha Nº 2328 - Plaza de Mayo. pic.twitter.com/Fnt1M1yq7k — Prensa Madres (@PrensaMadres) November 20, 2022

En el anuncio de la movilización, Madres compartió un fragmento de una de las últimas entrevistas que brindó la dirigente de derechos humanos en la que se la escucha pedir la celebración de "una fiesta en la plaza" el día de su muerte.

"Soy una mujer común, que lava platos y cocina. No soy nada del otro mundo. Sobre todo eso, que no me hagan otra cosa que esto que soy. No quisiera, no me gustaría. Por eso digo que el día que me muera no tienen que llorar. Tienen que bailar, tienen que cantar, hacer una fiesta en la plaza. Hice lo que quise y dije lo que quise, y peleé con todos por lo que quise", dice la Madre de Plaza de Mayo en el video.

La última ronda de Hebe de Bonafini

De Bonafini falleció este domingo en el Hospital Italiano de La Plaza, luego de estar varios días internadas con un delicado estado de salud. Tenía 93 años, y siguió participando de las marchas hasta hace poco a pesar de su condición.

La última vez que de Bonafini participó en las marchas de los jueves fue el pasado 10 de noviembre, en donde brindó un discurso junto a Lauro Grande y Demetrio Iraman. Allí, contó que extrañaba mucho ir a la plaza, ya que por su salud había tenido que faltar a varias de las rondas en el último tiempo. "Los médicos me dejaron venir porque saben que también es parte de mi salud. Necesito la plaza para curarme, los necesito a ustedes para curarme", dijo.

La agrupación H.I.J.O.S realizó una de las históricas rondas en Plaza de Mayo a modo de despedida el pasado domingo por la tarde. A pesar de la lluvia, decenas de personas se sumaron a caminar alrededor del monumento emplazado frente a la Casa Rosada, con paraguas y carteles que decían "Gracias Hebe".

La lluvia no evitó que se realice una marcha por Hebe de Bonafini el domingo. Foto: Hernán Nersesian/Grupo Crónica

La despedida de la política y el rechazo al Presidente

Gran cantidad de dirigentes sociales y políticos manifestaron sus condolencias tras la muerte de la histórica dirigente y confirmaron su asistencia a la plaza. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue una de las primeras en informar la muerte de Hebe de Bonafini con un mensaje de despedida. "Queridísima Hebe, Madre de Plaza de Mayo, símbolo mundial de la lucha por los Derechos Humanos, orgullo de la Argentina. Dios te llamó el día de la Soberanía Nacional… no debe ser casualidad. Simplemente gracias y hasta siempre", sostuvo desde su cuenta de Twitter.

El presidente Alberto Fernández también compartió un mensaje de despedida, que fue recibido con un fuerte rechazo por parte de la organización que estaba a cargo de Hebe, a tono con las críticas que en reiteradas ocasiones manifestó la dirigente.

"Con la partida de Hebe de Bonafini perdimos una luchadora incansable. Reclamando verdad y justicia junto a las Madres y Abuelas, enfrentó a los genocidas cuando el sentido común colectivo iba en otra dirección. Con enorme cariño y sincero pesar, la despido. Hasta siempre Hebe", publicó Fernández en su cuenta de Twitter.

A esto, Madres de Plaza de Mayo respondió: "Sr Presidente no se perdió nada, el legado de las Madres vive en el pueblo. Relacionar la lucha de nuestra Presidenta con otra organización es un insulto. Por suerte Hebe hizo público todo lo que pensaba de usted".