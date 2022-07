"La vara es discutir la distribución de la riqueza", dijo el aceitero Yofra

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (Aceiteros) firmó una revisión paritaria por el 64,3%, ocasión donde sumaron 20 puntos al acuerdo original del año que vencerá en diciembre. El salario inicial del gremio será entonces, desde el primer día de este mes, de $184.000, tras adelantar un mes la revisión prevista para agosto. Siempre con la estrategia sindical de negociar en referencia a las categorías más bajas de su convenio de labor.

No obstante, el líder de Aceiteros Daniel Yofra ponderó que ese haber inicial es un logro "del trabajo de equipo" y con mirada crítica analizó el presente para trabajadores y trabajadoras del país. "Tener un 52% de pobres también es el resultado de que la dirigencia sindical esté atada a todo lo que pasa en la política. Esperamos milagros que nunca van a ocurrir", le dijo a BAE Negocios.

Yofra apuntó además que en el actual escenario también se aprecia a una sociedad acostumbrada a vaivenes políticos y económicos. En referencia a la crisis que detonó la renuncia de Martín Guzmán y la asunción de Silvina Batakis dijo: "Se cambia al ministro de economía como si eso fuese una solución de fondo y cada vez estamos peor. Porque no hace falta ser economista para darse cuenta que se hacen las cosas mal y cada vez hay más desocupados y más pobreza".

Con revisionismo breve incluso consideró que hay hechos inconstrastables sobre "la involución de los laburantes" a la cual graficó con un ejemplo "hace 50 años los pobres iban a trabajar para dejar de ser pobres y hoy laburan pero hasta siendo trabajadores registrados son pobres igual".

"La canción es la misma"

El líder de Aceiteros remarcó que no se trata de agitar las aguas pero sí enfatizó como inevitable asumir que los trabajadores y trabajadoras son mucho más que el entramado social argentino y lamentó la reiteración de procesos cíclicos. "Somos rehenes de situaciones que desconocemos, no sabemos qué puede ocurrir, y mucho más en gobiernos tan inestables como los que estamos viviendo".

En relación a la CGT sostuvo que la central "ya no distingue sin son peronistas, radicales o de otro partido. Así como tuvo contemplaciones ante gobiernos peronistas, pero esta conducción demostró que, en su gran mayoría, tiene contemplaciones con los distintos gobiernos, sea cual fuere el color políticos de los mismos".

Ante la consulta sobre qué rol estima necesario para concretar cambios desde el sindicalismo, Yofra estimó: "Nuestro interés como dirigentes sindicales debe ser empoderar al movimiento obrero para que todos estos vaivenes económicos no nos afecten a los trabajadores. Sin empoderar a ese movimiento porque no hablo sólo de sus dirigentes, no podremos reclamar nada, ni siquiera por dignidad. Y la vara está muy clara para el reclamo y la discusión, no es otra cosa que la distribución de la riqueza"En ese punto, evaluó como indispensable asumir que la discusión gremial "no sólo hay que plantearla ante las patronales sino también ante los gobiernos, sean del signo político que sean".