El perito informático Diego Lagomarsino aseguró que la familia de Alberto Nisman "le tiene un cagazo tremendo a la verdad" al referirse al estreno de la serie documental "El fiscal, la presidenta y el espía", la cual aborda la muerte del funcionario judicial.

"El documental está muy bien cinematográficamente y sirve para entender quién es quién en la causa para la gente que no sabe", remarcó Lagomarsino.

En diálogo con Radio 10, el perito informático celebró la decisión del ministerio de Seguridad, el cual encargó hacer una evaluación del peritaje que realizó la Gendarmería Nacional en el que se llegó a la conclusión que Nisman fue asesinado.

"Finalmente se está haciendo lo que pedimos hace casi 3 años. Sin la pericia de la Gendarmería, esta causa estaría terminada hace 3 años como suicidio", expresó.

En ese sentido, subrayó: "Si fuera tan válida la pericia de Gendarmería, por qué no se puede revisar; los que no quieren tocarla es porque saben que es una burrada".

Además, manifestó sus ganas de que la investigación en torno a la muerte de Nisman finalice pronto. "Espero que esto termine ya, es una tortura para mí y para mi familia. Hace 5 años que me levanto y me duermo pensando en Nisman", aseguró. Agregó que "hay gente a la que no le interesa la verdad" y dijo que "por eso se oponen a que se haga esta revisión y denuncian a un presidente".