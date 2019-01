Al cumplirse hoy cuatro años de la muerte del ex fiscal Alberto Nisman su ex colaborador Diego Lagomarsino aseguró que ya lo "perdonó" por haberlo "traicionado" e involucrado en una situación "desagradable".

"Alberto me traicionó, me metió en una situación para nada agradable. Pero a pesar de eso lo perdoné. Si tuvo que matarse con mi arma lo perdono, le perdono que me haya metido en este problema", manifestó Lagomarsino.

Añadió, en ese mismo sentido, que "la traición" es que el fiscal le había dicho "que el arma era para cuidar a las hijas" pero que finalmente "la usó para eso". "Sigo pensando que se suicidó. Alberto tuvo muchos motivos para quitarse la vida, me da mucha pena por él", añadió en declaraciones formuladas esta mañana a El Destape Radio.

Nisman murió de un disparo en la cabeza en su departamento del barrio de puerto Madero el 18 de enero del 2015, cuatro días después de haber denunciado a la entonces presidente Cristina Fernández por supuesto encubrimiento de Irán por la firma del Memorándum de Entendimiento con ese país.

"Es una fecha particular porque empezó una tragedia en mi vida. Mi vida no es vida, vivo gracias a mis hijos y mi familia. Ya no es la vida que tuve ni nunca lo será", expresó Lagomarsino.

Cuestionó también a quienes lo vinculan con un plan homicida contra Nisman y aseguró que "no hay plata ni motivo en la vida que valga la pena aceptar ser parte de eso".

"Hay muchos intereses políticos y ganar de que haya ocurrido tal o cual cosa. Hay gente que dice que se suicidó libremente, otros dicen que lo mataron. Pero para hablar hay que conocer la causa", agregó.