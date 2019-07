Dispuesto a disputarle a Juntos por el Cambio el voto que dejará vacante Martín Lousteau tras su pase al oficialismo porteño y con la intención de fijar una nueva agenda que incluya temas vinculados al desarrollo económico, la ciencia, la tecnología y la corrupción, el precandidato a jefe de Gobierno porteño por el Frente de Todos, Matías Lammens, encarará el último tramo de la campaña rumbo a la PASO.

La propuesta plural está destinada a sectores progresistas no kirchneristas

"Nuestra estrategia de campaña tiene que ver con disputar el voto que en las elecciones del 2015 y 2017 acompañó a Lousteau, porque entendemos que ese votante se quedó sin representación por el ingreso del dirigente a las filas de Cambiemos", señala a BAE Negocios, un vocero cercano a Lammens, quien refiere que la presencia de dirigentes como Fernando "Pino Solanas, Dora Barrancos, Ofelia Fernández y la propia precandidata a vicejefa de gobierno, Gisela Marziotta, le permite a ese frente electoral, construir "una propuesta más amplia y más plural", destinada a sectores progresistas no kirchneristas "muy enojados con el macrismo y con Lousteau y que están padeciendo la crisis, a los que intentaremos convencer con nuestras propuestas".

En materia territorial, el dirigente vinculado al mundo del fútbol, pondrá el foco en actos y recorridas por el centro y el norte de la Ciudad, porque desde las filas del Frente de Todos entienden que "tiene un perfil y una historia que puede ayudar a construir alguna simpatía".

Lammens, quien además trabaja en "consolidar el voto del kirchnerismo y el peronismo", optó por concentrar su actividad mediática en la televisión y la radio, donde viene exponiendo una nueva agenda vinculada al desarrollo económico, la creación de una agencia de Ciencia y Tecnología y una oficina anticorrupción.

Otros temas que figuran en la agenda del candidato, son el de la inseguridad, donde evalúan "el traspaso de la Policía como un logro de la gestión Larreta", pero entienden "que aún falta recuperar la confianza tanto en esa fuerza de seguridad, como en el sistema judicial, porque el vecino no hace la denuncia porque sabe que nunca se resuelven los delitos".

Respecto a la Educación, Lammens comparte agenda con el kirchnerismo y el peronismo, espacios que ya venían trabajando sobre la falta de vacantes en el nivel inicial, en la carencia de infraestructura en el nivel primario, en la mala calidad en la formación docente y en la falta de vacantes y el cierre, de colegios nocturnos: "Esta ofensiva de Larreta contra la Educación se traduce en la caída de las partidas presupuestarias que pasaron de un 25 a un 17 por ciento".

"Tenemos también una propuesta sobre el transporte que iremos contando en las próximas semanas y que apunta a relanzar inversiones sobre nuevas líneas de subterráneos, lo cual ha sido recontra estudiado en los últimos 20 años; la linea F y la linea G", refiere el vocero, quien aclara que "ahí no hace falta ni siquiera mucha ciencia porque eso está aprobado por ley, estudiado por diferentes consultoras, diferentes administraciones y solamente hay que llamar a licitación y construirlas".

Respecto a la participación en la campaña del precandidato presidencial, Alberto Fernández, desde las huestes de Lammens afirman que están "planificando algunas actividades", aunque no tienen previsto realizar actos con su compañera de fórmula, Cristina Fernández, aunque aclaran que eso "no significa que no las vayamos a hacer".