El candidato de jefe de Gobierno porteño del Frente de Todos, Matías Lammens, aseguró hoy que confía en "tener la posibilidad de ir al balotaje" contra Horacio Rodríguez Larreta y "eventualmente ganarlo".

"Hicimos una elección que sorprendió a propios y extraños. Las encuestas nos daban abajo de 30, creo que vamos a tener una posibilidad de ir al balotaje y de eventualmente ganarlo", se entusiasmó.

En diálogo con Radio Milenium, Lammens reconoció que Rodríguez Larreta tuvo un buen resultado en las PASO y no sufrió tan marcadamente el arrastre negativo de la boleta presidencial de Mauricio Macri, pero aclaró que eso se debe a que la Ciudad tiene "mayores recursos" que otros distritos del país donde la situación "es gravísima".

"La situación del conurbano es gravísima, la ciudad no tanto. Pero hay una cuestión nacional a la que Horacio Rodríguez Larreta está vinculado (dado que) forma parte de la mesa chica de las decisiones de Macri", analizó.

Al respecto, agregó: "Macri y Larreta participan del mismo proyecto político. La ciudad está mejor porque tiene más recursos, pero podría estar mejor que lo que está".

El presidente de San Lorenzo destacó que tiene "una buena relación" con Rodríguez Larreta, pero aclaró que participan en "proyectos contrapuestos".

Sobre su decisión de aceptar la propuesta de encabezar al Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, dijo que nunca habría asumido el desafío si Cristina Kirchner era la candidata presidencial.

"No soy kirchnerista. Tengo una relación equilibrada con el kirchnerismo, hay cosas que me gustaron y hay cosas que no. Si Cristina lo encabezaba no hubiese sido parte", explicó.

Señaló que si hubiese sido kirchnerista, entonces el PRO nunca le habría ofrecido participar de la coalición Cambiemos como lo hizo en reiteradas oportunidades, según detalló.

"En las elecciones la gente le dice que no a las formas. En el 2015 le dicen que no a las formas, las cadenas nacionales todos los días, el patio de las palmeras, la endogamia que imperó en el final del kirchnerismo, hablándose a ellos. La gente le dijo que no a eso, le dijo que no a las formas, no le dijo que no al fondo de la cuestión", opinó.

Si bien Lammens se diferenció del kirchnerismo, reconoció que en la dirigencia Unidad Ciudadana se generó un proceso de autocrítica valioso, y que "eso se nota".

"Yo estoy contento de formar este frente que es muy diverso y muy plural y que interpela a gente que no venía interpelando el kirchnerismo", indicó.

Para Lammens, el Frente de Todos "es el único espacio que expresa algo diferente en términos generacionales. Tenés candidato a jefe de gobierno a alguien que nunca participó y que tiene menos de 40 años. Y tenés candidato a gobernador bonaerense a alguien que tiene 45, 46 y que es reconocido como alguien honesto, sensato. Axel (Kicillof) es muy inteligente", elogió.