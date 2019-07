El precandidato a jefe de Gobierno porteño por el Frente de Todos y presidente de San Lorenzo, Matías Lammens, afirmó ayer que va a "trabajar para que Buenos Aires vuelva a ser una ciudad de oportunidades para todos", aunque reconoció que durante los doce años del macrismo en el Gobierno porteño "también se hicieron cosas".

En su primer mensaje político, tras confirmarse su precandidatura a la Jefatura de Gobierno porteño por el peronismo kirchnerista, Lammens escribió en su cuenta de Twitter: "Quiero ser Jefe de Gobierno para que las personas estén mejor, para que nuestros sueños de progreso puedan hacerse realidad en la Ciudad".

Envuelto en un discurso de campaña, el precandidato que apoya la fórmula presidencial Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo, en referencia al actual oficialismo de la Ciudad, que "la educación, la salud, la inversión en ciencia y el trabajo no son sus prioridades. Las mías, sí".

Agradeció a los que le dijeron que no se meta en política, pero reflexionó que "para cambiar las cosas, hay que meterse" y recordó además que "cuando hace 7 años me eligieron presidente de San Lorenzo también me decían no te metas; por suerte no les hice caso y demostramos que si se trabaja con honestidad, amor y el apoyo de la gente, se pueden lograr los sueños".

Al referirse al PRO, Lammens dijo tener "claro que en 12 años de macrismo se hicieron cosas, algunas buenas... Pero demostraron ser incapaces de ponerse en el lugar del otro".