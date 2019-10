El Frente de Todos suma confianza para competir en la Ciudad de Buenos Aires. El candidato a jefe de Gobierno por esta fuerza, Matías Lammens, aseguró que espera tener mejores resultados que en las PASO para llegar a un balotaje y "definir en un mano a mano" con Horacio Rodríguez Larreta, actual mandatario del oficialismo que busca la reelección en ese distrito.

"Tenemos la expectativa de hacer una mejor elección que en las PASO de agosto, de tener un escenario de balotaje y en noviembre definir en un mano a mano con el oficialismo", manifestó Lammens, optimista, en declaraciones a El Destape Radio.

En este sentido, agregó: "Vamos a crecer y a estar muy por encima de la elección de agosto. Estoy enfocado en llegar al balotaje".

En las PASO, la fórmula compuesta por el presidente del Club Atlético San Lorenzo y la periodista Gisela Marziotta para la jefatura de Gobierno porteño quedó en segundo lugar frente a Juntos por el Cambio, pero sorprendió al obtener 31,36% de los votos, más de lo que aspiraba el Frente de Todos. Larreta, en tanto, sumó 42,92%, por lo que dejó abierta la posibilidad de balotaje. Para ganar en primera vuelta, necesitaría alcanzar al menos el 50%.

Lammens celebró que "es la primera vez en mucho tiempo que tenemos, como oposición, la posibilidad de ganar la jefatura de Gobierno" y, sobre la campaña electoral frente al oficialismo, evaluó que fue "muy desigual, como David contra Goliat". "Hicimos una campaña muy austera contra un aparato de publicidad impresionante", analizó.

Por otra parte, aseguró que no le preocupa la posibilidad de que haya irregularidades en la transmisión de los datos para el escrutinio provisorio, proceso a cargo de la cuestionada empresa Smartmatic. "Por supuesto que hay que estar atentos y es importante tener nuestros validadores. No es un tema que me preocupe. No tenemos que agitar ese fantasma y tampoco lo tendría que agitar otro. Los que tenemos la responsabilidad de liderar los espacios tenemos que ser prudentes y no hacer ese tipo de declaraciones", enfatizó.

En cuanto a sus propuestas, ratificó su compromiso de tener un "gabinete paritario" y que "en todas las áreas tiene que haber especialistas en género supervisando", ya que "el tema género tiene que atravesar todas las políticas públicas".

Ayer, Lammens cerró su campaña con un almuerzo junto al candidato presidencial Alberto Fernández y recorridas por barrios porteños, a la par de Marziotta.