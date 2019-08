El histórico apoderado del PJ, Jorge Landau, se quejó hoy de la falta de tiempo para probar y corregir el sistema de datos que la empresa Smartmatic utilizará para la transmisión de contar los votos el próximo domingo en las PASO y que el Gobierno entregará a los partidos políticos.

"Habíamos reclamado 30 días antes y recién hoy, a pocas horas de la elección, nos entregarán el software cuando ya no nos sirve para nada, porque ya no podemos hacer ningún tipo de prueba por falta de tiempo", se quejó el dirigente peronista.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) intimó el pasado martes al Gobierno a "dar inmediato cumplimiento a la entrega" del software que la empresa Smarmatic utilizará para la transmisión de datos el próximo domingo en el marco de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO).

Por su parte, la Justicia le reclamó a la Dirección Nacional Electoral (DINE) que le permita a los partidos políticos acceder al sistema que se usará para que lo auditen.

En cuestión, el ex diputado nacional enfatizó que "no se puede auditar con tan poco tiempo". "Suponiendo que se haga en tiempo express y se descubrieran fallas como sugieren los informáticos, no podrían ya introducirse modificaciones para poderlas instrumentar el día de la elección"

En declaraciones formuladas a Radio El Destape, Landau indicó que se trata de "una actitud completamente formal, para decir que cumplieron, pero no sirve de nada que cumplan ahora".

El apoderado del PJ manifestó su sospecha de que el Gobierno no habría comprado el software a la empresa Smarmatic sino que se lo alquilaría para utilizarlo en estas elecciones: "No lo quieren mostrar porque evidentemente la calidad del software debe ser absolutamente vulnerable. Estimo que eso está sucediendo".

¿Cómo utilizarán los apoderados el algoritmo de Smartmatic?

Los representantes de los partidos políticos tendrán la posibilidad de realizar una "lectura" rápida del código fuente electoral de Smartmatic, con el objetivo de entender el funcionamiento del software para la transmisión de los telegramas y los algoritmos en el recuento provisional de votos.

La lenta publicación de los datos por parte de Indra, en 2015 y 2017, generaron sospechas sobre el modelo de la carga sesgada por territorio. En la primera fecha se intentaba evitar el anuncio de una derrota del kirchnerismo a la gobernación bonaerense, y luego, ya en época macrista, postergar la victoria de Cristina Fernández de Kirchner en las PASO.

Smartmatic es una empresa privada, que como otras que comercializan el uso de sus productos bajo licencia, no comparten en "foros" sus desarrollos.

A diferencia del software libre, que cualquiera puede bajarlo a su computadora para estudiarlo, distribuirlo y modificarlo si desea, el desarrollo de Smartmatic tiene copyright. Y en el contrato está aclarado.