El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó este martes que el expresidente Mauricio Macri "no es el dueño de los votos" y remarcó que "la mejor manera de definir los candidatos son las PASO".

En declaraciones con Todo Noticias (TN), Rodríguez Larreta se refirió al espiral de momentos de tensión que Juntos por el Cambio vivió en el último tiempo y aseguró: "Yo lo que pienso lo digo en privado y en público. Lo que nunca voy a hacer son peleas internas. Creo en la firmeza que le resuelve los problemas a la gente" y agregó: "Me cerraron las escuelas y las mantuve abiertas, no perdimos un solo día de clase. Esa es la firmeza que vale. No creo en las bravuconadas para la tribuna. Eso puede generar ruido, pero no le cambia la vida a nadie".

En los últimos días, la oposición protagonizó fuertes tensiones internas, sobre todo luego de que la líder del PRO, Patricia Bullrich, amenzara al jefe de Gabinete de la Ciudad y mano derecha de Rodriguez Larreta, Felipe Miguel, durante la presentación del segundo libro de Mauricio Macri titulado "Para qué" el 24 de octubre en La Rural: "No me cruces más en la tele porque te rompo la cara". Según aclaró la exfuncionaria del macrismo, Miguel fue mandado por Larreta para "chuzearla" en los programas de televisión.

Los conflictos se tuvieron que solucionar a puertas cerradas cuando Mauricio Macri convocó a una reunión con la mesa chica de la coalición. Luego de aquel encuentro, el presidente del bloque de Diputados, Cristian Ritondo, oficializó quienes se presentarán como precandidatos presidenciales en las PASO, que lo tienen a Larreta como uno de los nombres de la lista.

El jefe de Gobierno porteño aseguró que "la mejor manera de definir los candidatos es a través de las PASO. Se puede presentar Macri, María Eugenia Vidal, (Facundo) Manes, (Elisa) Carrió, (Patricia) Bullrich y yo". "Faltan meses para la votación", pero que de todas formas, "con todos los problemas que hay en Argentina, no es momento de candidaturas".

"En ningún lugar del mundo a falta de un año están los candidatos, yo nunca me meto en peleas internas. Diferencias en privado por supuesto que se expresan", aseguró.

De todas maneras, se refirió a la campaña electoral que plantea Juntos por el Cambio de cara al año que viene y señaló: "Tengo la plena convicción de que hay que trazar un rumbo, sostenerlo en el tiempo, definir un modelo de desarrollo integral. Estamos trabajando con un equipo multidisciplinario porque nuestro plan incluye todo".

"Esto requiere un plan de estabilidad. Con estos niveles de inflación, no hay plan de desarrollo que valga. Hoy la Argentina podría duplicar sus exportaciones en seis años. Con el litio del norte, con la energía de Vaca Muerta, con los alimentos que hoy el mundo entero necesita, con la capacidad emprendedora de nuestros jóvenes y con el turismo", evaluó Larreta y cuestionó al Gobierno y precisó que "hoy no se puede hacer nada, no hay un plan, no hay una visión".

Palos y piedras contra Cristina Fernández de Kirchner

Rodríguez Larreta consideró que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner está "enojada, agresiva y se pelea" y que "cruzó una raya" al proponer la designación del senador rionegrino del oficialismo, Martín Doñate, como representante en el Consejo de la Magistratura y aseguró que "es una trampa burda, es cruzar una línea, es no cumplir con la Constitución".

En este sentido, argumentó: "Ella quiere tener control de la Justicia, lo intentó de muchísimas maneras, con la reforma judicial, con la modificación de la ley del Consejo de la Magistratura, lo está intentando con el proyecto de modificación de la Corte y esto de ahora".

También aseguró que "hasta ahora no había ocurrido un caso similar" y sostuvo que "es un conflicto de poderes, con el adicional de que hoy es la presidenta de la Argentina".

"Desconocer un fallo de la Corte es muy fuerte en la Argentina. Y todo lo que son leyes lo pudimos frenar porque somos una oposición unida", argumentó, a la vez que continuó: "Tenemos que terminar con la grieta, no hay manera de seguir con esta polarización. Ella todo el tiempo utilizó la actitud de polarización y grieta".

Acuerdo salarial con los médicos residentes

En la misma entrevista, Rodríguez Larreta aseguró que hubo "acuerdo" con los médicos porteños tras varios días de conflicto y atribuyó la falta de entendimiento entre las partes a "otra consecuencia de la inflación".

"Con los médicos llegamos a un acuerdo, otra consecuencia de la inflación. Ya había diferencias salariales antes, esto es otra consecuencia más de la inflación. Somos muy ordenados con el presupuesto, pero si la inflación se va de control hay que negociar con todos los gremios", remarcó.

Por último, anticipó que "este año" los trabajadores de la salud de la Ciudad "van a tener un aumento más grande que la inflación" y afirmó que "van a recuperar el salario real".

"Valoro mucho el trabajo de los médicos y de los residentes", concluyó Rodríguez Larreta.