El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dio apertura a las sesiones ordinarias en la Legislatura de la Ciudad con un repaso de gestión y anuncios en el marco de un año electoral. Sin embargo, no desconoció el contexto: "Sabemos que estamos en una situación difícil, de mucha angustia", admitió.

Los ejes del discurso se centraron en el trabajo, la infraestructura, la seguridad, la equidad de géneros y la educación:

Trabajo

El mandatario de CABA aseguró que ante la crisis "una" de sus "obsesiones" es cuidar el trabajo de los porteños", por lo que destacó el lanzamiento de "un plan de apoyo a las pymes con mejoras crediticias, impositivas". Resaltó también la "cantidad de trabajo que se genera con la obra pública" y afirmó que al momento son más de 10.000 puestos laborales creados en este rubro.

Infraestructura

Larreta hizo foco en obras como la del Paseo del Bajo que asegura "estaban pendientes hace más de 50 años" pero que en la gestión de Cambiemos se realizaron y terminaron. "Obra que empieza en la ciudad, obra que termina. Plazo que prometemos, plazo que se cumple. Este año todos los porteños vamos a ver los beneficios de todas las obras", especificó.

Habló también sobre obras viales: "Estamos eliminando los pasos a nivel. La segunda semana de mayo inauguramos el viaducto Mitre. En el San Martín, a mediados de septiembre estarán terminadas las barreras de Chacarita y Paternal"

#AperturaSesiones2019 |

Larreta: "Estamos eliminando los pasos a nivel. La segunda semana de mayo inauguramos el viaducto Mitre. En el San Martín, a mediados de septiembre estarán terminadas las barreras de Chacarita y Paternal"https://t.co/a9SvsGONaF pic.twitter.com/jDIEMSULGs — BAE Negocios (@BAENegocios) 1 de marzo de 2019

Seguridad



"Cada vez hay más policías en las calles, donde tienen que estar", celebró el jefe de Gobierno para luego apuntar a la Justicia y exigirle que "acompañe" a la administración ejecutiva para "terminar con la puerta giratoria".

Y agregó: "Quiero ser tajante. Hubo varios casos que me dieron mucha bronca. Necesitamos que la Justicia nos acompañe. No puede ser que un Policía de la Ciudad detenga un chorro, se juegue la vida y un juez lo libere por una probation por 700 pesos. La verdad que me dio bronca esa situación".

Género

A una semana del #8M (por el Día Internacional de la Mujer), el jefe de gobierno reconoció que "mujeres y varones no viven la Ciudad de la misma manera" y apuntó a que la jurisdicción "avanza hacia una mayor igualdad entre hombre y mujeres" con "medidas concretas que promueven la autonomía para que ser mujer no sea un obstáculo para crecer".

"En el último año el 50% de las mujeres recibieron algún tipo de violencia en el transporte público. Es una vergüenza", advirtió.

#AperturaSesiones2019 |

Larreta: "Somos una ciudad que avanza a una mayor igualdad entre hombres y mujeres. Es un camino que lideran las mujeres y que desde la Ciudad apoyamos con medidas concretas para que ser mujer no sea un obstáculo para crecer"https://t.co/a9SvsGONaF pic.twitter.com/VnyO8Pa3Zy — BAE Negocios (@BAENegocios) 1 de marzo de 2019

Educación

Tras el anuncio del paro docente de 72 horas en la provincia de Buenos Aires que atrasará el inicio de clases, Larreta destacó que en la Ciudad, "las clases ya empiezan" mientras que abrirán "30 de las 54 escuelas que estan construyendo" desde la administración.