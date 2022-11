El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que “ni la semana pasada fue una ruptura ni esta la unificación”, luego de varios episodios de tensión dentro de Juntos por el Cambio que lo tuvo como uno de los principales protagonistas, y enfatizó: "Hay discusiones, hay tensiones, hubo dos reuniones como hay cada mes. Ni un extremo ni otro, a lo largo de estos meses hubo muchas reuniones”.

En diálogo con Todo Noticias (TN), Larreta reconoció que “hay tensiones” en la oposición y calificó como normal “que para cada cargo -a un año de la elección- haya más de un candidato”: “Eso pasa en Argentina y en todo el mundo”.

Las rispideces dentro de la coalición a la cual pertenece llegaron a su pico más alto luego de que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, amenazara al jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, durante la presentación del segundo libro de Mauricio Macri titulado "Para qué" el 24 de octubre en La Rural: "No me cruces más en la tele porque te rompo la cara", le dijo. La amenaza también estaba dirigida a Larreta quien, según Bullrich, era el que mandaba a Miguel para chicanearla.

Sin embargo, el funcionario porteño le restó importancia: “Jamás cuestiono ni critico a nadie de nuestro espacio, mi preocupación es trabajar por la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires que es lo que a mí me toca” y agregó: “Otra cosa son las peleas internas, agresiones a alguien de tu propio espacio... yo en eso no me engancho nunca” y ante esto recordó que "a los candidatos los elige la gente".

Las peleas por el poder no cesaron y esta semana el expresidente Mauricio Macri llamó a la cúpula del PRO a una mesa chica para limar rispideces. Luego de esta reunión, el presidente del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, comunicó que María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta se presentarán como precandidatos presidenciales en las PASO del año que viene.

Fue así que, a pocos meses del cierre de listas para la presentación de los precandidatos, Larreta ya comenzó con su campaña y aseguró que trabaja "todos los días para mejorar la calidad de vida en la Ciudad de Buenos Aires" y está "recorriendo el país, escuchando a los argentinos, entendiendo bien los problemas de cada región". Ante esto, añadió: "Escucho, pregunto y aprendo, para formular un plan para la Argentina entera hay que conocer, recorrer, caminar. Estoy enganchado en eso, no en discusiones internas”.

El debate sobre las PASO

En el último tiempo algunos sectores del oficialismo quisieron abrir el debate sobre la eliminación de las PASO implementadas desde las elecciones legislativas de 2009. Sin embargo, fue una idea muy criticada por la oposición.

De hecho, fue a principios de noviembre que Larreta sentenció que la eventual eliminación de la instancia electoral "está mal, es hacer trampa" y que incluso es como querer "cambiar las reglas del fútbol a un mes del Mundial".

Esta vez volvió a cargar contra la posibilidad ya prácticamente descartada por el Frente de Todos y afirmó que “hoy la ley dice que los candidatos los elige la gente por las PASO" y volvió a usar la metáfora mundialista: "No podés cambiar las reglas electorales para la próxima elección, es como que cambiemos las reglas del fútbol para el mundial... eso está mal, es hacer trampa, es querer cambiar la ley electoral a conveniencia del Gobierno. Entiendo que no la van a cambiar”, finalizó.