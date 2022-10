El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, criticó la decisión del ministro de Economía, Sergio Massa, de implementar desdoblamientos cambiarios como el Dólar Qatar, que entrará en vigencia a partir de hoy. “Es imposible que alguien invierta en la Argentina si no sabes si tenés el dólar Coldplay o Qatar, necesitamos un plan y terminar con estas improvisaciones una tras otra”, apuntó.

Larreta participó de un operativo antidroga en el barrio 21-24 en el cual la prensa le preguntó sobre los 16 tipos de cambio que circulan actualmente, y afirmó que desde el Gobierno deben "terminar con estas improvisaciones constantes con un dólar nuevo que aparece cada día; como el ‘dólar soja’, que fue una medida por 25 días". Además, agregó que "Argentina necesita un plan para 25 años, precisa un rumbo".

En esa jornada, Larreta fue consultado si coincidía con Mauricio Macri sobre las "medidas drásticas" que debería adoptar el Gobierno que asuma el poder en diciembre de 2023, luego de que el expresidente de a conocer un extracto de su nuevo libro "Para qué" en el que afirma: "No podemos llegar al Gobierno con prejuicios ideológicos de ningún tipo. Habrá que tomar decisiones drásticas. Aquel 'buenísmo' que algunos señalaron durante nuestra gestión, no va más. El populismo light no es una opción".

Ante esto, Larreta respondió que no leyó el libro, pero cree que "hay que tomar medidas rápido, mostrar hacia dónde vamos, trazar una visión a largo plazo”.

Mientras tanto, el ministro de Economía, Sergio Massa, viajó a Washington donde participará de la asamblea anual conjunta del Fondo Monetario (FMI) y el Banco Mundial, en donde buscará fortalecer reservas a través de recursos de organismos internacionales y atraer inversiones privadas en sectores estratégicos.

La agenda del funcionario de la cartera económica también incluye actividades en el marco del G20, entre los que están previstas las actividades sobre la Asamblea anual del FMI y el Banco Mundial. Asimismo, la delegación argentina participará en las reuniones de trabajo del Comité Monetario y Financiero Internacional y en las previstas dentro del Comité de Desarrollo.

Dólar Qatar: de qué se trata el tipo de cambio que rige a partir de hoy

El dólar Qatar apunta a los gastos turísticos en otros países. Tendrá un valor de $314 y se aplicará para consumos con tarjeta en el exterior que superen los USD300 mensuales, a partir del cobro de una percepción adicional del 25% sobre Bienes Personales. La medida afectará solo al 7% de los contribuyentes de mayor poder adquisitivo, según cálculos oficiales. También se encarecerá el tipo de cambio para la compra de "bienes suntuarios" fuera del país. Al mismo tiempo, está previsto que comience a regir el “dólar Coldplay” para pagos de honorarios a artistas internacionales y el mecanismo de control a las importaciones que reemplazará a las Simis.

Según detallaron desde el Palacio de Hacienda, la cuenta que tendrá que realizar en universo alcanzado es el tipo de cambio minorista del Banco Nación ($157) más el 30% del Impuesto PAIS, sumado al 45% de percepción a cuenta de Ganancias o Bienes Personales, con el nuevo 25% adicional, lo que dará un resultado de $314.

En el caso de los gastos en moneda extranjera con tarjetas de crédito y débito hasta USD299 mensuales, los mismos permanecerán sin cambios. A su vez, el pago de aplicaciones y de streaming, como Netflix o Spotify, seguirán pagando el valor actual del tipo de cambio conocido como “tarjeta” que cotizaba a $275 hasta esta jornada. En el equipo económico consideraron que estos servicios son en su mayoría propios de la clase media y baja, por lo que se buscó no afectarlos con las nuevas iniciativas.