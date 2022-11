El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, reveló cuáles serán las eventuales medidas económicas que tomará si llega a ser electo presidente en los comicios del año próximo. Según expresó, se trata de "un plan de desarrollo productivo para la Argentina que se viene".

Rodríguez Larreta determinó que comenzarán por "bajar la inflación y eliminar los obstáculos que frenen el sector productivo, para duplicar exportaciones y generar más trabajo" porque es "la generación del 23 la que va a cambiar la historia".

El jefe de Gobierno porteño aseguró que "es imposible tener un programa económico sustentable sin crecimiento sostenido de las ventas externas. No hay crecimiento posible si no nos integramos al mundo exportando nuestros productos y servicios".

También argumentó que "la restricción no es externa sino interna: no es que no tenemos capacidad de generar divisas, sino que somos incapaces de retenerlas voluntariamente, derivando en restricciones cambiarias (cepos) que aumentan la desconfianza".

A su vez, aclaró que su plan de desarrollo se divide en cuatro ejes principales: "Inserción internacional, incorporación de tecnología de punta, simplificación y desregulación de procesos y la adecuación del sistema educativo para los requerimientos productivos del siglo XXI".

Entre los presentes estuvieron el ex ministro de Economía Hernán Lacunza; la ex jefa de Gabinete de Lacunza en Buenos Aires, Milagros Gismondi; el economista de Econviews, Andrés Borenstein; y el economista y ex jefe de asesores del Banco Nación Luis Secco.

Además, participan del equipo la ex titular de Cippec y actual jefa de asesores de Rodríguez Larreta, Julia Pomares; la especialista en economía del conocimiento Daniela Ramos; los ex secretarios de Industria Martín Etchegoyen y Fernando Grasso, el ex secretario de Agricultura Ricardo Negri, y el ex subsecretario de Política Minera Santiago Dondo.