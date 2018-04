Los nombres del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, del intendente de Resistencia, Jorge Capitanich, del jefe del bloque de diputados por el FpV-PJ, Agustín Rossi y del ex ministro de economía Axel Kicillof, son algunos de los que ya comenzaron a sonar como futuros candidatos para representar al kirchnerismo de cara a los comicios de 2019.

Así lo hizo saber en las últimas horas el diputado nacional y referente de La Campora, Andrés "Cuervo" Larroque, quien por otro lado prefirió despegar a Máximo Kirchner de una futura candidatura presidencial.

"El gobierno tratará de dividir el espacio nacional y popular" aseguró Larroque, quien consideró además que la senadora Cristina Fernández es "la dirigente opositora más importante pero no necesariamente la candidata para 2019".

En esa dirección, sostuvo que la ex presidenta ganó relevancia "por ser consecuente y no comulgar con el poder económico en Argentina", lo que motivó que la sociedad "le tenga mucha confianza, pero que sea la dirigente más importante no quiere decir que sea la única", explico el legislador nacional.

Respecto al líder de La Campora, el "Cuervo" señaló que "hay otros candidatos que están más instalados que Máximo Kirchner" y fue ahí cuando deslizó los nombres de Rossi, "Coqui" Capitanich, Rodríguez Saá y Kicillof, a los que señaló como parte de los "compañeros que están caminando".

Si bien aún resta un largo camino por delante para definir a los futuros postulantes que tras internas abiertas deberán enfrentar a los referentes de Cambiemos, lo cierto es que algunos de ellos, tal el caso de Rossi, decidieron ponerse en movimiento para no perder tiempo.

El jueves pasado el santafesino desembarcó en la ciudad de Chascomús donde tras realizar una caminata por el Barrio La Noria y participar de una colecta de firmas contra el tarifazo, participó además de un homenaje al extinto ex presidente Raúl Alfonsín en la plaza Castelli y de una charla abierta con vecinos.

Más tarde Rossi visitó Castelli y Dolores y con posterioridad se hizo presente en las localidades de General Lavalle, San Bernardo, Pinamar, Ayacucho, Balcarce, Lobería, Necochea, Miramar y Villa Gesell.

"Hay que tratar de construir un frente nacional, popular, programático y democrático que trate de ofrecerle una nueva utopía a los argentinos que están siendo agredidos por el ajuste, los tarifazos, los despidos y la quita de derechos". sostuvo Rossi a lo largo del raid que encabezó por la Quinta Sección Electoral.