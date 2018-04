El ministro de Finanzas, Luis Caputo, se presentó esta mañana en el Congreso ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda para contestar preguntas de diputados y senadores sobre el endeudamiento del país y su vínculo con sociedades offshore, en una sesión que terminó en escándalo.

Estás fueron las frases más destacadas que dejó Caputo:

"Tenemos que tratar de reducir la dependencia del financiamiento externo. Estamos tratando de corregir esto. No es algo que va a cambiar de un día para el otro"

"El tema de las offshore no es delito. Es como una caja de seguridad: lo que uno tiene adentro de la caja lo puede tener declarado o no, eso no lo convierte en delito”