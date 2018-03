Durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Mauricio Macri abordó temas como la inflación, el crecimiento económico, la educación, el aborto y la inseguridad. Mirá cuáles las 20 frases más destacadas del discurso que duró 43 minutos:

"Nos necesitamos todos y nos necesitamos juntos. Nuestros verdaderos enemigos son la resignación y la indiferencia. Animémonos a derrotarlos con entusiasmo, con coraje, con fuerza"

"Invito a quienes piensan distinto. Les pido que abran su mente y su corazón, a que tal vez, esto que estamos proponiendo, con absoluta buena fe, funciona y está funcionando"

"Quiero homenajear a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan que entregaron su vida cumpliendo su deber. Estamos con sus familiares, y quiero reiterarles que estamos haciendo todo lo que podemos para encontrarlos".

"Ya sobrepasamos la cantidad de personas empleadas en 2015. Y los salarios le ganaron a la inflación"

"Todo lo que logramos juntos en estos dos años muestra que estamos creciendo. La inversión aumenta. El año pasado creció un 11% y es esa inversión precisamente la que nos garantiza que vamos a seguir creciendo, porque agranda nuestra capacidad para producir".

"Hace 35 años que se posterga un debate muy sensible que como sociedad nos debemos: el aborto".

"Como dije más de una vez, estoy a favor de la vida. Pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables que como argentinos tenemos que darnos. Por eso, vemos con agrado que el Congreso incluya este tema en su agenda de este año".

"No podemos hacer política con la educación de nuestros hijos. No podemos acordarnos de la educación sólo en el momento de las paritarias"

"Vamos a impulsar un proyecto de Código Penal, que por primera vez introduzca penas fuertes a los conductores que ponen en riesgo la vida de los demás por manejar alcoholizados, bajo el efecto de las drogas, o superando ampliamente la velocidad permitida".

"Necesitamos algunas reformas, como la del Código Penal. Tenemos un código viejo, desordenado y emparchado mil veces. Desde el año pasado hay una comisión de expertos preparando un Código Penal nuevo, más moderno, que va a estar terminado dentro de pocos meses"

"La seguridad y la lucha contra el narcotráfico son dos de las demandas más grandes de los argentinos. Por primera vez tenemos una estrategia nacional para abordar estos temas"

"Las mujeres y los hombres de nuestras fuerzas de seguridad se juegan la vida por nosotros y merecen todo nuestro respeto y admiración".

"No creemos que haya que caer en la mano dura ni en el abolicionismo para resolverla. Creemos en un sistema que ponga en el centro a las víctimas del delito, que respete a las fuerzas de seguridad y que ofrezca penas proporcionales a los delitos cometidos".

"No podemos permitir más que una mujer gane menos que un hombre. No es justo. No está bien. Según el INDEC, las mujeres cobran casi 30% menos que los hombres. Esto no puede seguir así"

"En un mundo de iguales, no hay razón para que un padre sólo tenga dos días en el momento del nacimiento de los hijos. Vamos a presentar un proyecto de ley para extender la licencia por paternidad".

"En Argentina 1 de cada 3 trabajadores está en la informalidad. Vamos a presentar el proyecto de Ley de inclusión laboral para que miles de trabajadores informales puedan registrarse sin perder la antigüedad y los beneficios que les corresponden por sus años de trabajo"

"La inflación está bajando. La inflación de 2017 fue menor que la de 2016. La de este año va a ser más baja, y la del año que viene va a ser todavía menor que la de éste.

"Elegimos el camino del cambio con gradualismo, un camino en el que todos los argentinos estamos unidos por el esfuerzo"

"Algunos nos critican por ir demasiado lento y otros por ir demasiado rápido. Los primeros piden un shock de ajuste, pero vinimos a reducir la pobreza y a asegurarnos que ningún argentino pase hambre".

"Lo peor ya pasó y ahora vienen los años en los que vamos a crecer. Las transformaciones que hicimos empiezan a dar frutos, a sentirse"