El ex canciller Jorge Taiana, el ex diputado Héctor Recalde, el ex intendente de La Matanza y actual diputado, Fernando Espinoza y el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, fueron otras de las figuras del kirchnerismo presentes en el acto encabezado por el dirigente camionero.

También se sumaron a la manifestación el ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni, y las dirigentes de derechos humanos Hebe de Bonafini de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y Taty Almeida de Madres Línea Fundadora.

”Vivimos una política econó- mica que está perjudicando a la mayoría de los argentinos, especialmente a los trabajadores” dijo Taiana al ser consultado, quién agregó que “nadie ve la Argentina que ve Macri”.