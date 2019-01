La decisión del PJ bonaerense de celebrar el 21 de febrero próximo su Congreso partidario donde se definirán las alianzas y estrategias electorales podrían complicar la agenda del peronismo a nivel nacional. Sucede que a principios de diciembre pasado el PJ encabezado por el sanjuanino José Luis Gioja, fijó al 22 de febrero como fecha tentativa para su propio Congreso partidario con la intención de comenzar a delinear las políticas de frentes y alianzas electorales con vistas a los comicios nacionales de 2019.

"Aún no hay nada definido, se está trabajando con la hipótesis de celebrar el Congreso nacional ese día pero sin descuidar la posibilidad de un cambio de fecha aunque no se puede dilatar mucho por los tiempos electorales", afirmó a BAE Negocios una fuente cercana a Gioja, que agregó que la fecha elegida por el PJ bonaerense será "un tema a tener en cuenta". "No sería un problema si el encuentro se celebra en la Ciudad de Buenos Aires o en la provincia. El tema es que tampoco está definido el lugar porque algunos querían llevarlo a a Bariloche", concluyó la fuente.