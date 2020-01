El presidente Alberto Fernández encabezó un acto en el municipio bonaerense de San Fernando, donde volvió a pedirle a los argentinos "un esfuerzo para salir todos del pozo" en el que está el país, y dijo estar "arreglando la Argentina para todos".

Durante el acto en el que se lanzó el Plan Argentina Hace, Fernández dijo que a punto de cumplir su primer mes en la Presidencia se está "arreglando la Argentina para todos", y manifestó que "unidos recuperamos el gobierno, unidos vamos a construir el día a día para un mejor país y terminar con la desigualdad y poner de pie la Argentina".

Al referirse al Plan Argentina Hace, el Presidente detalló: "Este es un plan absolutamente integrador porque resuelve pequeñas obras que además serán hechas por los propios vecinos, por pequeñas empresas constructoras. Además, es un plan integrador porque la mitad de los que trabajen van a ser mujeres".

En otro tramo de su discurso, Fernández citó una anécdota futbolera: "Un técnico de Argentinos me dio una enseñanza filosófica: me dijo que las cosas te salen mucho mejor cuando jugás bien y no cuando especulas. Esa frase me la dijo el querido Pipo Gorosito".

El jefe de Estado precisó que será una inversión de "$9.000 millones para que las obras se hagan, Argentina vuelva a tener trabajo y al final para que los vecinos vivan un poco mejor".

El Plan incluye obras de infraestructura tales como un plan de creación de cloacas y redes de agua potable en los barrios más vulnerables de la Provincia de Buenos Aires, que estará coordinado por la titular de de AYSA, Malena Galmarini. El mandatario estuvo acompañado por el gobernador Axel Kicillof; los ministros del Interior, Eduardo De Pedro, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y la titular de AYSA, Malena Galmarini.