La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, hizo hincapié en la seguridad de los argentinos durante el acto por el Día de la Militancia y afirmó que "las fuerzas de seguridad son una parte de la solución, pero también son una parte del problema si no se subordinan al poder civil".

La exmandataria continuó en esa línea y señaló que "esto es la realidad también y es necesario decirlo y explicitarlo". Se trató de su segunda aparición pública, luego de haberse presentado el 3 de noviembre en el plenario de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), desde el intento de magnicidio que sufrió durante la noche del 1º de septiembre en la puerta de su casa.

Cristina Kirchner se presentó en el Estadio Diego Armando Maradona en La Plata

"Nosotros cuando estuvimos en el gobierno desplegamos miles de gendarmes en el conurbano bonaerense en el Operativo Centinela, la gente lo pedía porque tenía más confianza", afirmó desde el Estadio Diego Armando Maradona en La Plata. Sin embargo, reconoció que al día de hoy esto no se pudo replicar.

"No sé por qué no podemos volver a hacer lo mismo, de desplegar miles de gendarmes aquí en el conurbano en lugar de tenerlos en medio de la Patagonia, nadie sabe haciendo qué. Me parece que es hora de tener una mirada hacia los lugares que están sufriendo, es imprescindible hacerlo", reflexionó Kirchner.

El orden para CFK

Asimismo, la Vicepresidenta hizo hincapié en la importancia del orden para ella. "Por lo menos para nosotros los peronistas, el orden también ayuda y contribuye en una sociedad con la seguridad", señaló.

Y agregó: "Para nosotros el orden es que el padre o la madre, o ambos, salgan todos los días a trabajar, que los pibes se queden en la casa y después vayan a la escuela y que todos juntos coman en sus casas".

"Que la familia argentina vuelva a comer en su casa y no en el colegio, en los merenderos o en los comedores. No hay orden que garantice más seguridad que eso, creanme", finalizó Cristina Kirchner en medio de una ovasión de aplausos.