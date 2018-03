El cuerpo hallado en el río Chubut en el marco de la investigación por Santiago Maldonado erá trasladado anoche a la Ciudad de Buenos Aires para su identificación y autopsia, mientras se espera que del procedimiento participen todas las partes del caso, de acuerdo a la solicitado por la fiscalía de Esquel. Anoche, el hermano del joven, Sergio, confirmó que el cadáver hallado tenía prendas de Santiago y, en ellas, estaba su DNI. Sin embargo, aclaró que esperarán a los resultados de la autopsia para expresar certezas.

Los restos eran trasladados a la Capital por pedido de la Fiscalía en un avión de Prefectura

La familia del artesano respaldó el accionar del juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, y volvió a cuestionar a la Casa Rosada, tras catalogar de “provocación” el viaje del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, a Chubut

La fiscal federal de Esquel, Silvina Ávila, solicitó que la autopsia se lleve a cabo con la presencia de todas las partes involucradas en la causa, a fin de evitar “posibles impugnaciones o cuestionamientos”.

En un comunicado, pidió que “participen todas las partes que integran la causa”, es decir, “las cinco querellas y el único imputado de la fuerza sospechada que se presentó en el expediente”, el subalferez Emmanuel Echazú.

Ávila destacó que la decisión fue tomada para evitar que quede “abierta la posibilidad a que se deba reordenarla, con el desgaste, incertidumbre y el sufrimiento que implicaría a los familiares de la víctima, sin soslayar las posibles impugnaciones o cuestionamientos que un peritaje de tal envergadura podría acarrear”.

La autopsia será realizada por el Cuerpo Médico Forense dependiente de la Corte Suprema de Justicia. El Ministerio Público Fiscal también propuso “la participación en todo el proceso del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) a los fines de resguardar la cadena de custodia y reasegurar las medidas”.

El cuerpo encontrado vestía ropas oscuras y una campera de color celeste, que coincidía con los testimonios de las últimas personas que vieron a Santiago, al igual que con una foto tomada por Gendarmería el pasado 1° de agosto durante el desalojo de la ruta 40, en la que aparecería el tatuador.

La abogada de la familia del joven, Verónica Heredia, planteó sus dudas sobre el lugar donde se produjo el hallazgo, a unos 300 metros río arriba del lugar donde Santiago Maldonado fue visto por última vez. “Por qué aparece en el cuarto rastrillaje en un espacio tan pequeño” y “a simple vista”, se preguntó la letrada. En declaraciones a la prensa en Esquel, Heredia sostuvo que la familia tiene “todas las hipótesis” sobre lo que ocurrió y resaltó que “el hallazgo fue en el mismo lugar donde ya se hicieron tres rastrillajes”.

La familia pidió prudencia a la prensa y volvió a apuntar contra el Gobierno

Sergio Maldonado, el hermano de Santiago Maldonado, advirtió anoche en conferencia de prensa que “hasta ahora no se puede confirmar” si el cuerpo hallado en el Río Chubut es el del joven desaparecido y pidió tiempo, hasta que finalicen los peritajes en la Ciudad de Buenos Aires.

“Hasta ahora no podemos confirmar si es el cuerpo de Santiago. Hay que esperar un poco e informar bien. No voy a decir si es Santiago o no porque no lo podemos identificar, más allá de que (el cuerpo) tenga algunos elementos personales. Hasta que no confirme en un cien por ciento que es el cuerpo de Santiago lo voy a seguir buscando”, sostuvo Sergio.

El hombre remarcó, de todos modos, que “es raro que se haya encontrado ahí”, ya que en otras oportunidades habían “pasado por esos lugares y no había nada”, y confirmó que funcionarios del Gobierno de Mauricio Macri intentaron comunicarse con la familia, pero que decidieron no atenderlos.

“Se trataron de comunicar pero es algo que a los 79 días no era, sino al principio. No queremos tener ningún tipo de diálogo sino a través de nuestra abogada”, apuntó el hombre en la sede de la universidad de la Patagonia, en Esquel.

Sergio confirmó que pudo reconocer “algunas prendas” de vestir en el cadá- ver como pertenecientes a su hermano, pero subrayó que la identificación “no tiene que ver con eso” y se mostró molesto ante la prensa por las “innumerables versiones” sobre el caso que se trasmitieron durante la jornada “sin tener en cuenta que hay una familia atrás”.

De la misma forma se pronunció su esposa y cuñada de Santiago, Andrea Antico, quien repudió la difusión de fotos del cadaver en la morgue de Esquel y pidió: “Por favor piensen cuando publican y dan información que detrás hay una familia que esta sufriendo. Han circulado fotos sean falsas o verdaderas que hacen mucho daño a la familia y les pedimos respeto”.

Acompañados por la abogada de la familia, Verónica Heredia, y el perito de la familia, Alejandro Inchaurregui, Sergio Maldonado también le respondió a la referente de Cambiemos Elisa Carrió por sus dichos acerca de la posibilidad de que su hermano se encontrara en Chile y, al respecto, advirtió: “Ese 20 por ciento está descartado”.

“Las declaraciones que tuvo Carrió fueron muy hirientes. Que diga las barbaridades que dijo del cuerpo de Santiago es una falta de respeto. Tendría que salir de ella pedir disculpas”, agregó al respecto Andrea.