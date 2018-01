La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, aseguró hoy que no va a “discutir” sobre la compra de una palmera para reemplazar el ejemplar muerto en la Casa Rosada, ni tampoco va a “responderle nada” a la líder del GEN, Margarita Stolbizer, sobre las acusaciones sobre su idoneidad para desempeñar el cargo.

“Hay discusiones más profundas en la Argentina que lo de la palmera. Durante muchos años y los recientes, y voy a decirlo así, ha robado dinero público mucha gente al mismo tiempo todo el tiempo durante más de diez años. Discutir una palmera es como bajarnos el nivel. No es un símbolo. Un símbolo es mandar el avión a Río Gallegos para mandar los diarios”, sostuvo la funcionaria nacional.

En declaraciones a FM Milenium, la secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción reeditó su cruce con Stolbizer, quien la había acusado de ser “ultradependiente del Gobierno y militante” del Gobierno.

Si bien dijo que no le respondería “nada” a la ex diputada, reclamó que aquellos que objetan su idonenidad se tomen el trabajo de leer antes su currículum profesional.

“Durante mucho tiempo yo le tuve mucho respeto a Margarita Stolbizer. En el último tiempo sus comentarios, en busca de títulos, además de parecerme injustos y poco fundados, me parecen pocos serios”, disparó Alonso.

“Para que Margarita Stolbizer se quede tranquila. Yo en la Oficina Anticorrupción trabajo para los argentinos que quieren juzgar la corrupción del pasado y prevenir la corrupción hoy, para construir una institucionalidad en favor de la integridad pública y la transparencia”, remarcó.

Sobre la denuncia radicada por diputados kirchneristas en base a información periodística acerca de un supuesto accionar de funcionarios de Gobierno para favorecer negocios del grupo SOCMA en la compra y posterior reventa de seis parques eólicos, Alonso aseguró que el tema está siendo “tratado”.

“Cuando apareció información periodística, por supuesto que hemos tomado nota y yo mandé a analizar el caso para que llegue a mí, de parte del equipo técnico, un informe técnico de actuación, de qué se trata esto, qué se puede hacer, qué puede hacer la Oficina Anticorrupción. Así que por supuesto que lo estamos tratando, como hemos tratado otros temas”, indicó.

Consultada acerca del proyecto para limitar los mandatos de los jefes gremiales, la ex diputada se mostró a favor y también reclamó que los sindicalistas presenten declaraciones juradas de su patrimonio.

“Los sindicalistas tienen que presentar las declaraciones juradas. Yo hasta ahora escuché por parte de ellos: "no somos todos iguales, no somos todos iguales". Bárbaro, si no son todos iguales reúnan a su comisión directiva la semana que viene y voten una reforma a su estatuto y digan que van a hacer públicos los patrimonios de los miembros de la comisión directiva. Así de sencillo es”, desafió.

En este marco, Alonso cargó contra el líder gastronómico, Luis Barrionuevo, por sus duras declaraciones contra el Gobierno: “Barrionuevo es como el Jacobo Winograd del diccionario de la corrupción. Barrionuevo es igual que Winograd ¿Qué se puede esperar de Barrionuevo? Sólo frases célebres. Es el que dijo que "hay que dejar de robar por dos años" y que "nadie hace la plata trabajando". Ahora agregó otra contra el Gobierno. Pero el problema no es Barrionuevo, es el modelo sindical. ¿Si Macri quiere cambiar el modelo sindical? Eso hay que preguntarle a Macri. Yo sí”, remarcó.

“A los sindicatos los atacaron los militares, (Raúl) Alfonsín y (Fernando) De la Rúa y no terminaron sus mandatos”, había advertido el sindicalista.