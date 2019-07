El precandidato a presidente de Consenso Federal, Roberto Lavagna, estuvo en Rosario junto al gobernador Miguel Lifschitz, y en ese marco afirmó que el oficialismo le pidió "en reiteradas ocasiones" que bajara su postulación nacional.

"Hay jugadas sucias, en la medida en que (el oficialismo y el kirchnerismo) están relativamente parejos en las encuestas, empiezan a hacer cosas que exceden lo estrictamente legal, comienzan a hostigar de un lado y del otro. En el caso mío, el oficialismo me ha pedido expresamente, en varias oportunidades, que me baje de la candidatura", indicó Lavagna, aunque no aclaró quién fue.

En tanto, reiteró que "las PASO son la oportunidad que tiene el ciudadano de mandar un mensaje en absoluta libertad", a favor de la fórmula que cada uno quiere. "En las PASO no se elige a nadie. Esta es la oportunidad que tiene el ciudadano de mandar un mensaje en absoluta libertad. Es una gran encuesta. Se trata de decirles que en las PASO no piensen en términos de voto útil, sino que expresen lo que sienten para el país", resaltó.