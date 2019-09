El candidato presidencial por Consenso Federal, Roberto Lavagna, visitó Salta y Tucumán junto a su compañero de fórmula, Juan Manuel Urtubey, y en ese marco dijo que "se demostró" que el mandatario Mauricio Macri "no es la alternativa para que no vuelva el kirchnerismo".

"El papel de Consenso Federal es tratar de crear una alternativa equilibrada y libre, menos ideologizada hacia la izquierda o la derecha", sostuvo el economista en conferencia de prensa, al participar de un homenaje por el 207º aniversario de la Batalla de Tucumán en esa provincia. Según dijo, "en caso de gobernar, nombraría a gente de Cambiemos o del Frente de Todos".

"Un gobierno de unidad nacional significa incorporar gente, ideas y políticas de ambos sectores. La política importa más allá de las medidas económicas. Tenemos dos sectores que ni se hablan entre sí, que tienen mutuamente un rechazo total. En el medio estamos con Consenso Federal. Es importante que un sector con una visión distinta esté presente", evaluó el ex ministro de Economía.

Urtubey, por su parte, remarcó que "Argentina tiene que salir del modelo de la especulación, del modelo financiero, para ir a la actividad productiva en serio".

"Lavagna fue Ministro de Economía en la peor época de Argentina, y durante sus años, fue el momento de mayor crecimiento con una Argentina que iba para adelante con tasas de crecimiento que no volvimos a tener más. Frente a una crisis como la de hoy, creemos que Argentina tiene que fortalecer la institucionalidad", indicó el gobernador de Salta.

La fórmula de Consenso Federal también estuvo en Salta, en el CPI "Santa Ana" ubicado en el barrio Santa Ana, en la zona sur de la capital. Allí, Lavagna sostuvo que la "devaluación ya está hecha" y, por lo tanto, "lo que ocurra en el futuro con el valor del dólar dependerá, entre otras cosas, con lo que pasé con la inflación".

Durante su presentación, Lavagna se centró en la situación económica del país y sostuvo: "Llevamos ocho años de estancamiento, cuatro del gobierno anterior y cuatro del actual gobierno, con dos políticas que llevaron adelante cada uno totalmente distintas y opuestas, pero fracasadas".

"El gobierno anterior se entusiasmó con el consumo, creyendo que iba a garantizar el crecimiento y no se ocupó de la inversión, ni de la producción ni del empleo. Luego vino este gobierno y se emocionó con la lluvia de inversiones, que no sucedió, porque nadie invierte en un país que no tiene capacidad de compra", explicó Lavagna.

"Hay que acostumbrarse a mirar las cosas en su conjunto, usar al consumo como una locomotora del crecimiento pero al mismo tiempo prestarle atención a la inversión, a la productividad, al empleo, que hace sustentable el proceso", señaló.

Por último, señaló que "el 2020 será un año difícil, la situación es peor que en el 2015; al estancamiento, a la falta de empleo y al nivel alto de pobreza, se suma la caída de la producción, una inflación del 50 % y un hecho nuevo y tremendamente negativo que es una deuda externa fenomenal".