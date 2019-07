Explotando el perfil en el que se siente más cómodo, el candidato a presidente de Consenso Federal, Roberto Lavagna, criticó al Gobierno por "tener un dólar artificial" y advirtió que eso "es un problema y las consecuencias van a estar para el próximo gobierno". Su voz se sumó a otras tantas que en los últimos días alertaron sobre las consecuencias del "veranito financiero" y su impacto a futuro en la economía.

Lavagna apuntó contra la gestión del presidente Mauricio Macri en materia cambiaria y señaló que "vuelve a cometer el mismo error que hizo cuando asumió, que fue tratar de domar el dólar".

"El primer error del gobierno al asumir fue tratar de mantener al dólar", remarcó el ex ministro de Economía de los ex presidentes Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner.

Mencionado por economistas, cercanos y opositores al Gobierno, el atraso del tipo de cambio (ayer la divisa volvió a quedar por debajo de los 43 pesos) está lejos de convertirse, por ahora, en un tema central de campaña.

Lavagna advirtió en declaraciones a la radio AM 770 que "siempre falta tiempo para este Gobierno para llegar a la tierra prometida, pero este año se perdieron 300 mil puestos de trabajo en blanco".

Asimismo, sostuvo que "el tema de la inflación no tiene respuesta, hubo promesas de lluvia de inversiones y siempre se habló de que en un futuro iban a haber brotes verdes o que había que esperar al segundo semestre".

El postulante por Consenso Federal reiteró que su sensación es que "las políticas no van dirigidas a atender la preocupación de la gente" y mencionó sus dos principales propuestas: "Poner en marcha la economía y centralizar la educación". El ex ministro de Economía firmó ayer los compromisos impulsados por el Observatorio Argentinos por la Educación y manifestó que presentará un plan educativo en el contexto de la campaña electoral, una iniciativa a la que sus contrincantes aun no adhirieron.

La preucupación por el tipo de cambio sumó ayer voces por fuera de la campaña. El ex presidente del Banco Central Martín Redrado dijo que "lo importante es que el peso no se encarezca, que la moneda estadounidense no sea una mercadería barata, porque eso genera distorsiones en todo el sistema productivo".

"El tipo de cambio debe tener una flotación administrada con intervención del Banco Central y no debe retrasarse respecto de la inflación", dijo Redrado.

El ex funcionario comentó que "siempre en los períodos electorales está la tentación de atrasar el tipo de cambio, porque está la relación que la popularidad del Presidente aumenta cuando se estabiliza o se aprecia el dólar". Sin embargo, advirtió que "ésto es como la ley de gravedad: en algún momento se corrige y lo ideal sería no compararlo día a día con respecto a la tasa de inflación, pero que en un período de dos o tres meses el tipo de cambio no se atrase, porque en algún momento termina corrigiéndose".

Por su parte, el presidente del banco HSBC, Gabriel Martino, señaló que que el dólar "no debería atrasarse mucho más. El tipo de cambio es la herramienta para generar competitividad en la Argentina".