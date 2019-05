El ex ministro de Economía Roberto Lavagna reabrió ayer las negociaciones con Alternativa Federal tras una reunión con el jefe del Bloque Justicialista del Senado, Miguel Pichetto. "Esto continúa por la vía del diálogo. No hay nada más importante que el diálogo hecho con buenas intenciones, con claridad, evitando las confusiones", dijo Lavagna desde el despacho del senador rionegriono.

El ex ministro de Economía ratificó que será candidato presidencial aunque dijo que es prioritario "discutir las ideas y los consensos" con las fuerzas aliadas para después pasar a la definición de los nombres propios. Los dirigentes se comprometieron a conformar un Consejo Económico y Social conjunto para evaluar la crisis y acordaron un nuevo encuentro con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que se concretará en los próximos días.

“Las prioridades son las ideas, los consensos, no necesariamente las candidaturas”

"No perdamos el orden de las prioridades. Las prioridades son las ideas, los consensos y demás. No necesariamente las candidaturas, lo cual no implica cambiar lo que está dicho en términos de que sí, hay una candidatura", aseguró Lavagna.

El encuentro se produjo luego de que el último miércoles el precandidato presidencial tensara al máximo la cuerda anunciando una supuesta fractura con el peronismo no K, algo que ahora intenta dejar atrás con una nueva negociación con sus socios de Alternativa Federal.

Tras la tormenta del miércoles, las gestiones para descomprimir la tensión surtieron efecto y en la madrugada de ayer jueves se definió que la mejor manera de comunicar la tregua era montar una foto para la opinión pública, con Lavagna y Pichetto como protagonistas.

Al salir de la reunión en el Senado, el ex ministro reiteró que la reunión de Schiaretti, con el Presidente hizo "emerger algunas diferencias sobre las cuales hay que seguir hablando".

"La crítica que nosotros le hicimos al presidente es que en esos diez puntos no había nada que tuviera que ver ni con la producción, ni con el empleo ni con la educación. Todo giraba en torno al ajuste fiscal y al pago de la deuda y demás, cosa que estamos de acuerdo. No se puede gobernar sin cierto orden, pero hay que hacerlo en el marco de una economía que salga del estancamiento que ya lleva ocho años", explicó.

Sobre la convocatoria que el mandatario cordobés hizo a Scioli, Lavagna volvió a marcar su desacuerdo porque genera "confusiones" respecto del perfil que tiene "el espacio del medio".

"Todo lo que implique confundir a la gente respecto de ese espacio del medio, de consenso para cerrar la grieta, nada de ese tipo es bueno. Si se genera alguna confusión hay que removerla y decirlo con toda claridad", enfatizó.

De esta manera, el ex ministro de Economía dejó en claro que retomó las negociaciones con Alternativa Federal pero se mantienen las diferencias con Schiaretti, que oficia de armador de ese espacio peronista donde también se encuentran Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey.