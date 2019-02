El ex ministro de economía y posible candidato presidencial, Roberto Lavagna, precisó que para "salir del estancamiento" económico actual, el desafío de cara al futuro es "movilizar los recursos" que la Argentina tiene en tanto que afirmó que para ello, es necesario decir "basta al ajuste" y comenzar a hablar de "crecimiento".

“En Argentina hay una interpretación equivocada sobre el papel de las finanzas en términos de crecimiento. Los gobiernos no tienen conciencia plena de cómo organizar ese crecimiento. Para esta idea de movilizar recursos una de las cosas que debemos implementar es la eliminación de una palabra: la palabra ajuste. Basta de ajuste, hablemos de crecimiento, hablemos de desarrollo inclusivo y sostenible. Si tuviera algún mensaje que dejar es que salgamos de un país que está estancado desde hace años, que no crea empleo y que lo que sí crea es pobreza", expresó el economista.

En este sentido, aseguró que el desafío es la "movilización" de la "enorme masa de recursos" que posee el país y destacó: "Los economistas decimos que lo que uno tiene que tener para crecer es capital, mano de obra disponible y recursos naturales, todo eso Argentina lo tiene. Tenemos capital y tenemos una enorme masa de recursos humanos, y cuando pareciera que estamos en la frontera de nuestros recursos naturales, aparecen nuevas posibilidades”.

Lavagna se pronunció así junto al gobernador de San Juan, Sergio Uñac, en el marco de la presentación de una publicación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). ”Ensayos Sobre Desarrollo Sostenible. La Dimensión Económica de la Agenda 2030 en la Argentina”, como se titula el libro, plantea interrogantes con especial referencia a la economía argentina.

En este sentido, el ex funcionario pidió: "Salgamos de un país donde la salud y la educación no solo se han ido deteriorando sino que se han ido convirtiendo cada vez en menos igualitarios. Salgamos de un país donde la grieta parece dominarlo todo y donde es muy difícil crear un ambiente como hoy se ha creado acá donde pensamos en términos de consenso".

Uñac, por su parte, señaló que el "gran desafío" será "generar equilibrios necesarios" entre la economía, la inclusión social y el cuidado del medioambiente "para no limitar actividades económicas y para no excluir a la gente de las mismas, siempre que esto no signifique un atentado directo o una incidencia inevitable en el cuidado del medioambiente".

En el evento, estuvieron presentes los gobernadores Miguel Lifschitz, de Santa Fe; Gerardo Zamora, de Santiago del Estero; Lucía Corpacci, de Catamarca; Juan Manuel Urtubey, de Salta, Juan Manzur, de Tucumán; los diputados nacionales Facundo Moyano, de Buenos Aires; Agustín Rossi, de Santa Fe; y Florencia Casamique; los senadores nacionales Anabel Fernández, de Mendoza; Guillermo Snopek, de Jujuy; y los intendentes Leonardo Nardini, Malvinas Argentinas; Ariel Sujarchuk, de Escobar; Gustavo Menéndez, de Merlo; Verónica Magario, de La Matanza; Gustavo Barreda, Villa Gesell; Martín Gill, de Villa María; Martín Aveiro, de Tunuyán; Alejandro Bermejo, de Maipú; Jorge Giménez, de San Martín de Mendoza; y Emir Félix, de San Rafael.