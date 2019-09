El candidato presidencial por Consenso Federal, Roberto Lavagna, negó que su competidor Alberto Fernández le haya ofrecido un cargo dentro del gobierno en caso de un triunfo electoral del Frente de Todos el 27 de octubre. Según se rumoreaba, le habría propuesto ser canciller.

Consultado sobre la presunta propuesta, remarcó: "No, ni eso, ni ninguna otra cosa. Si se produjera el triunfo de Alberto Fernández, él tiene un conjunto de gente que lo rodea y son quienes tienen que asumir las responsabilidades sea en Cancillería, Economía o donde corresponda".

Consideró además que "hasta ahora Argentina ha transitado entre el bombo y la patria financiera" y colocó en el primer sector a la candidata a vicepresidenta Cristina Kirchner, y al presidente Mauricio Macri en el segundo.

"Hasta ahora, sí, claro que sí", sostuvo Lavagna al ser consultado si Cristina representaba el bombo, aunque la diferenció de su compañero de fórmula al plantear que todavía no se sabe si también está del lado del "bombo": "No, eso no lo sabemos, yo hablo del pasado".

Por su parte, ubicó a "Macri en la patria financiera" y, lamentó que existe un "proceso en la Argentina donde, cada diez años" se recurre al endeudamiento. "Pareciera que no se quiere entender que no es bueno", sostuvo, e interpretó que "existen intereses" que se ponen en juego con el fin de "obtener ganancias muy rápidas".