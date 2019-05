El precandidato presidencial Roberto Lavagna insistió hoy en la necesidad de conformar un "gobierno de unidad nacional con respaldo parlamentario", y no descartó conformar una fórmula con el presidente del bloque justicialista en el Senado, Miguel Angel Pichetto, para que lo acompañe como postulante a la vicepresidencia, con vistas a las elecciones generales de octubre.

“Hablamos de un gobierno de unidad nacional que incluya a diversas fuerzas políticas, a la sociedad civil, y que busque quebrar la idea de que puede gobernar el país una minoría. El gobierno actual ahora tiene el 30, 35% de apoyo y se empeña en gobernar solo. Lo que necesitamos es un gobierno con un respaldo parlamentario del 55, 60 %", dijo Lavagna.

En diálogo con radio Mitre, el ex ministro de Economía -que lidera el espacio denominado Consenso 19- elogió la figura de Pichetto: "Venimos trabajando estrechamente y muy bien, ha hecho un trabajo excelente e importante, y ha pagado un precio por enfrentar ese trabajo".

Al ser consultado sobre si podría compartir la fórmula presidencial con el senador por Río Negro, Lavagna contestó: "puede ser, o puedo yo ser vice de Pichetto, yo no hago cuestiones de cartel, y él es un dirigente que tiene derecho a aspirar a cualquier posición".

En sus declaraciones de hoy, el ex ministro remarcó asimismo su preocupación "por la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional y sus vencimiento, que le cae todo al próximo gobierno”.

Sobre una eventual renegociación de la deuda que pueda llegar a encabezar el presidente Mauricio Macri, Lavagna indicó: “Que lo hagan ahora. Eso despejaría muchas presiones sobre el mercado, quizás permitiría bajar la tasa de interés, permitiría mejorar un poco la situación económica y social de los argentinos, y darle un poco más de aire al próximo gobierno cuando tenga que formular su propio programa económico”.

En tanto, descartó de plano sumarse a las fuerzas que integran Cambiemos, "no, claro que no", dijo al ser consultado al respecto, y consideró que la coalición gobernante que integran el PRO, el radicalismo y la Coalición Cívica "primero debe resolver sus problemas internos".

También cuestionó a la ex presidenta y senadora Cristina Kirchner, quien esta semana propuso impulsar un "contrato social" durante la presentación de su libro: "Si las promesas no se corresponden con los antecedentes en la vida pública y el ejercicio de la función, no tiene sentido".

"Lo que yo propongo es repetir de alguna manera el gobierno de unidad nacional de 2002, con Eduardo Duhalde, la mesa del Diálogo Argentino, con el impulso de la Iglesia y los sindicatos, que crearon las condiciones para salir del hueco negro en el que estábamos", recordó.

Por último, Lavagna afirmó: “Nosotros intentamos evitar la grieta instalada entre Macri y Cristina, por eso el tema central es la primera vuelta. Una vez pasado el obstáculo de la primera vuelta, las posibilidades son muy grandes según diversas encuestas".