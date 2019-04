El ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, prolongó hoy el suspenso sobre si será candidato presidencial en las elecciones de octubre, pero quedó en claro que si lo hace será recostado en el armado electoral que le proporcione el duhaldismo en la provincia de Buenos Aires, y que entre sus aliados estará el senador por Alternativa Federal, Miguel Angel Pichetto, con quien esta tarde mantuvo dos reuniones consecutivas.

"Por qué no sería candidato", respondió enigmático con una pregunta al ser consultado sobre una posible postulación suya para las presidenciales de octubre.

Sin embargo, minutos después se limitó a decir que las candidaturas se definirán a último momento, pidió no "hacer politiquería con eso" y reclamó en cambio "hablar de los problemas de la gente".

Lavagna llegó junto a Pichetto desde el Senado nacional para una primera reunión a solas, pasadas las 15:30, en las oficinas que el senador peronista tiene sobre la Avenida Belgrano y Matheu.

Adentro esperaban dirigentes duhaldistas de las siete secciones electorales: "Hay dos representantes por cada una de ellas", informó a la agencia Télam el vocero de Pichetto.

"Pichetto.viene armando desde hace más de un año las secciones electorales con dirigentes que supieron ser hombres y mujeres del ex presidente y ex gobernador bonaerense, Eduardo Dualde, entre los que se destacan el ex intendente de Avellaneda Baldomero "Cacho" Alvarez y la ex diputada nacional Mabel Muller", detallaron fuentes cercanas al senador nacional.

Hoy ambos dirigentes formaron parte de la comitiva de 40 referentes bonaerenses que dialogaron sobre la situación política y social que atraviesa el país en general y la provincia de Buenos Aires en particular.

El ex ministro de Economía y el senador Nacional dialogaron con ellos durante una hora, para luego dar una breve rueda de prensa en la que confirmaro que la semana próxima viajarán a Vaca Muerta.

"La semana que viene vamos a Río Negro y Neuquén. Primero veremos esa enorme inversión que hacen en Vaca Muerta y después vamos a ir a IMVAP, que es la empresa más importante de tecnología", anunció enérgico Lavagna, mientras Pichetto se mantenía, serio, a su lado.

La Comisión Nacional de Energía Atómica será otro de los lugares que ambos dirigentes van a recorrer para dar una señal al sector.

Con duras críticas hacia el gobierno del presidente Mauricio Macri, y sus políticas económicas, Lavagna aseguró que "la herencia que deja el gobierno es una economía paralizada, con una fuerte reducción del empleo y con un gran desorden económico y social".

El ex ministro agregó que el programa de "productos esenciales" es un "parche".

"Pensar que unos gramos de carne por argentino, que es lo que compromete el programa, o que 64 productos van a resolver el problema, tiene poco sentido", sentenció Lavagna.

Respecto de la "grieta" advirtió que "pensar que quienes forman parte de ella están dispuestos a desarmarla, es un poco difícil", haciendo referencia a la apelación pública que hizo hoy el precandidato a presidente por Alternativa federal, Sergio Massa.

"Justamente si estamos creando este espacio que le escapa a esos dos extremos es porque los dos extremos hasta ahora no han dado resultado", cerró Lavagna.