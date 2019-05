El ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, dijo hoy que "no hay ningún acuerdo" y que es "una operación de marketing del Gobierno que carece de contenido" la propuesta oficial de 10 puntos básicos para lograr consenso en políticas públicas, ofrecida ayer por el Gobierno al peronismo de Alternativa Federal y otros espacios políticos.

Hoy, el precandidato a presidente comentó en la radio de CNN Argentina que no hay ningún tipo de acuerdo " lo que hay es una operación de marketing del Gobierno que carece de sentido, con lagunas profundas como, por ejemplo, hablar de acreedores en una economía que no crece hace ocho años". Además, insistió que "ni siquiera hay que tomarlo seriamente como un acuerdo, es una operación de marketing político con vistas a las elecciones".

En consecuencia, enfatizó que en el caso que se lo propusieran- situación que no se ha dado hasta el momento-, lo primero que haría sería "preguntarles ¿cómo se puede hablar del futuro, si no hay crecimiento?. De eso hay que hablar, no de frases vacías de contenido" aclaró.

Por otra parte, para el ex ministro no tendrían que estar hablando de ajuste, "hay que hablar de crecimiento, palabra que en esos 10 puntos, casi no existe", y para conseguir un crecimiento "hay que tener un buen diagnóstico inicial" de la situación.

Al dirigirse sobre el Fondo Monetario Internacional ( FMI), el ex funcionario manifestó que " Argentina no puede pagar, habrá que hacer una renegociación seria" tendiente a "extender los plazos de pago porque la deuda es muy alta y está desarticulada". Antes de hablar en la radio, Lavagna había tuiteado sobre la propuesta del Gobierno y sostuvo que el "consenso es escucha sincera de los que piensan distinto, no marketing", y que "en los 10 puntos que se publicaron ni se menciona el crecimiento de la economía: Podemos saber entonces que no funcionarán".

Está claro que el Gobierno atraviesa una seria crisis de confianza. No hay que jugar con las expectativas de la gente a partir de la especulación política y los titulares de los diarios. Consenso es escucha sincera de los que piensan distinto no marketing. — Roberto Lavagna (@RLavagna) 3 de mayo de 2019

En la misma red social, Lavagna escribió que "En los 10 puntos que se publicaron ni se menciona el crecimiento de la economía. Podemos saber entonces que no funcionarán. Cómo venimos advirtiendo desde 2016".