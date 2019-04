El ex ministro de Economía Roberto Lavagna evitó dar una definición tajante sobre su candidatura presidencial aunque se acercó a una confirmación sujeta a que exista "consenso" en torno a su figura y esbozó un decálogo para generar una reactivación económica y combatir la inflación que está incluido en su plan "Consenso 2019".

"Soy protocandidato", dijo entre sonrisas en el programa "Otro tema" que conduce el periodista Santo Biasati por el canal Crónica HD. Lavagna fundamentó su aspiración a liderar un proyecto alternativo en que existe "una demanda social muy fuerte de cambio" ante la manifestación de que "lo anterior fracasó". En "lo anterior" englobó al último gobierno de Cristina Fernández y lo que va de la gestión de Mauricio Macri.

El economista planteó que se vislumbra un escenario electoral de tres tercios, y remarcó que tanto el espacio de Cristina como el de Macri están construido "en torno a dos personas, con fuerte contenido personal" y contrapuso el "espacio en construcción" que busca una gestión de "unión nacional". En ese contexto, rechazó acercarse al kirchnerismo o al macrismo porque implicaría "dejarse llevar a un extremo, contagiarse y entrar en la grieta".

“Los trolls son creadores de mentiras, insultadores que trabajan masivamente para el Gobierno”

"Somos un 5% más pobres que hace cuatro años atrás. Los que perdieron son más que los que ganaron", definió Lavagna y remarcó que existe "una deuda de una magnitud brutal" y que hay que trabajar sobre la "enorme potencialidad" que tiene el país.

Lavagna puntualizó que "el desafío es dar poder de compra a la población para que crezca la economía por la vía de salarios, premios y mayor número de trabajadores". Remarcó en ese sentido que hay que "crear mejores condiciones de trabajo y acelerar la baja de impuestos" que pueden llevar en ese camino.

"No hay nada más inflacionario que la economía en estancamiento permanente. Es el sálvese quién pueda, la frazada corta", remarcó, durante el diálogo que se extendió durante una hora.

La relación con el FMI

Lavagna en tanto, cuestionó el acuerdo que realizó el gobierno de Macri con el organismo y dijo que tomó el camino de "bajar la cabeza y decir sí, señor" pero que inevitablemente se irá a una renegociación. "El actual gobierno sabe que en dos años hay que pagar al Fondo más de u$s43.000 millones. Hizo algo con tal de zafar y sabe que va a haber renegociación".

También criticó a los economistas "que lloriquean" y planteó que si se asume el compromiso de dirigir la economía del país hay que cumplir sin protestar. También advirtió sobre a gravedad de la situación porque "hoy estamos arriba de los u$s220.000 millones de deuda" que hay que pagar "en un período corto y además es deuda externa".

Finalmente destacó como hechos positivos del gobierno de Macri el foco en Vaca Muerta y la desregulación de las rutas aéreas -dos de los temas además que el propio Presidente de la Nación destaca- y dijo que defenderá la inclusión de nuevas aerolíneas "aunque los gremios se enojen y me critiquen". Pero dijo que lo seguirá afirmando y defendiendo porque "si un presidente no tiene personalidad para decir las cosas, mejor que no sea".