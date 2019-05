El ex ministro de Economía y precandidato presidencial por Consenso 19, Roberto Lavagna, aseguró que con Alternativa Federal "no hubo ruptura sino fijación de diferencias", y recalcó que "el programa para el próximo gobierno debe ser trabajo, trabajo y trabajo".

En diálogo con Cronica HD, el precandidato presidencial por Consenso 19, desmintió una ruptura con Alternativa Federal, que pareció esbozarse a partir de su ausencia en una reunión ayer de la que participaron los gobernadores de Córdoba, Juan Schiaretti, de Salta, Juan Manuel Urtubey, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, el senador nacional Miguel Pichetto y otros referentes peronistas.

Para Lavagna no hubo ruptura, sino un "momento de clarificación". "El diálogo siempre hay que mantenerlo abierto, pero hay momentos de clarificación, es bueno clarificar un poco las cosas", destacó el ex ministro de Economía durante las presidencias de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner.

Agregó el economista que "empezaba a haber una serie de posiciones personales distintas y así se empieza a perder el sentido de la orientación, esto se trata de sacar a la argentina del estado de estancamiento en el que está, pensar en la gente, en salir de una situación de ocho años de estancamiento, hace ocho años que el país no crece".

Puntualmente sobre el encuentro de dirigentes del que no participó ayer, dijo que "la reunión de ayer fue un intento de Alternativa Federal de convencer al socialismo y otras fuerzas de apoyar determinadas políticas, pero que fue rechazada por esas fuerzas que ratificaron su integración en consenso 19".

Por su parte, puntualizó que "el espacio de consenso 19 que plantea un gobierno de unión nacional propone salir de la grieta, y ahora a Alternativa Federal alguno la quiere mezclar con uno de los lados de la grieta, y esa no es la posición que uno debe tener si quiere generar un consenso en serio".

Lavagna enfatizó que "la argentina puede volver a salir, hay miles de maquinas paradas medios de transporte, camiones, miles de personas desocupadas, ahi están los recursos que hay que poner en movimiento, algo que no va a ocurrir con tasas absurdas del 70 por ciento, hay que pensar en los obstáculos que hay que remover".

Respecto de la lucha contra la inflación, el dirigente dijo que "en las economías donde no se crece, estancadas, con mucha frecuencia hay procesos de alta inflación. La mejor manera de combatir el proceso inflacionario es con una economía produciendo, eso sirve como base de una política antiinflacionaria". Y anticipó que "el programa para el próximo gobierno es trabajo trabajo y trabajo. Y si me dicen en dos palabras, trabajo y educación".

Consultado sobre su negativa a participar de una PASO, Lavagna dijo que "en el caso nuestro estamos intentanto armar un gobierno de unión nacional, porque no se puede seguir en ese intento de gobierno en minoría. Alianza Federal es sólo justicialismo, entonces la solución del justicialismo no es la que debe buscar Consenso 19, donde hay otros partidos políticos. Yo me pregunto ¿Usted quiere una interna chica de un partido o quiere un consenso más grande?".