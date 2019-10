Los candidatos de la fórmula presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, coincidieron en destacar lo "razonable del fallo judicial que obliga al Gobierno nacional a compensar a las provincias por la reducción de la Coparticipación Federal, como consecuencia de las rebajas en el IVA y las Ganancias, en el marco de la Emergencia Alimentaria Nacional.

Los postulantes realizaron esas declaraciones en Córdoba, donde se reunieron con el reelecto gobernador local, el peronista Juan Schiaretti. Las medidas fueron implementadas para "paliar la crisis que creó la política económica y social del Gobierno nacional", señalaron.

"No son las provincias las responsables de la crisis, por lo tanto me parece totalmente lógico que no le trasladen el costo de esas medidas. Quien ha creado el problema es quien tiene que resolverlo", en este caso el Gobierno nacional, reiteró el ex ministro de Economía en una conferencia que ofreció, junto a Urtubey, en la Bolsa de Comercio de Córdoba (BCC).

Al respecto Urtubey explicó que el máximo tribunal se expidió sobre una cautelar, promovida por 14 provincias, que "no discute la justicia o no de bajar esos impuestos, sino que lo que se plantea es que por decreto el Poder Ejecutivo Nacional no puede disponer de los fondos de las provincias", al sostener que es "violatorio de la Constitución Nacional".

Lavagna también planteó la necesidad de realizar un "enorme esfuerzo para salir de esta trampa en donde lo primero son las finanzas y después la gente", en un país que tiene 35% de pobreza y con el 50% de los menores de 17 años que son pobres.

"Tenemos un país estancado hace ocho años", afirmó Lavagna y añadió que es urgente "poner en marcha la economía y crear trabajo", además de "estimular consumo poniendo dinero en el bolsillo de la gente, bajar el impuesto a las ganancias y mejorar el salario mínimo, vital y móvil: Son todas medidas que el Gobierno estuvo rechazando mucho tiempo y que ahora, a las puertas de las elecciones, las hace apuradas y mal", aseveró el candidato presidencial de Consenso Federal.